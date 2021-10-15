В Украине снимут фильм о курсантах из Севастополя, которые остались верными присяге

После оккупации Крыма Россией украинские курсанты в 2014 году спели гимн Украины в Севастополе. О них снимут фильм.

Режиссером выступит Ахтем Сеитаблаев. Об этом 14 октября сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Об украинских курсантах, которые остались верными присяге в оккупированном Крыму, снимут фильм

Помните, как наши курсанты в Крыму не покорились перед оккупантом и спели гимн Украины в Севастополе? О них снимут фильм!

– заявил Гончаренко.

Он также рассказал, что меморандум об этом подписали командование ВМС и режиссер. Это случилось в Одессе 14 октября в Институте Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия". Именно в этом заведении учатся будущие военные моряки.

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