4 апреля 2014 года 103 курсанта Академии ВМС им. Нахимова выехали из оккупированного Крыма в Одессу вместе с частью командного и преподавательского состава учебного заведения. С этого началась новая история украинского флота.

О том, как молодые люди прошли через давление оккупантов и решили не изменять Украине, – нам рассказали участники тех событий.

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Как захватывали Академию ВМС?

Активная фаза захвата Крыма российскими войсками в 2014 году завершилась после проведения так называемого "референдума". На тот момент большинство украинских воинских частей и кораблей ВМС были заблокированы вооруженными "зелеными человечками" без опознавательных знаков.

Нахимовская военно-морская академия в Севастополе была в числе захваченных россиянами стратегических объектов. Хотя там "зеленые человечки" не скрывали, что они являются российскими военнослужащими.

Руководители академии Нахимова планировали присягнуть на верность России. На курсантов оказывалось постоянное давление – и через разговоры с офицерами, и хорошо организованным питанием для российских военных, и обещаниями светлого будущего на службе у России.

"Когда в 2014 году происходил захват Академии, мы все очень переживали. Не могли понять, что именно происходит. Не все наши командиры имели четкое мнение о том, что дальше будет происходить. В тот день, когда произошла смена флагов, уже все, в принципе, было ясно. Но мы все равно не могли поверить, что это все происходит на наших глазах", – рассказывает теперь уже офицер Военно-морских сил Украины Алексей Харченко.

Алексей Харченко / Фото:24 канал

В марте 2014 года он стоял в первом ряду курсантов, которые спели украинский гимн, после того, как преподаватели сдали академию ВМС россиянам.

Каким был переломный момент захвата Академии?

Это произошло 20 марта 2014 года. Большинство курсантов и руководящего состава учебного заведения выстроились на плацу, где было запланировано торжественное поднятие флага РФ и снятие украинского.

Но группа курсантов, которые отказались участвовать в этом действе, неожиданно выстроилась в очередь, чтобы спеть гимн Украины. Чтобы заглушить пение курсантов, в динамиках на полную громкость включили торжественную музыку. Допев, курсанты отдали честь, похлопали друг друга по плечу и вернулись в корпус.

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Еще один участник тех событий – теперь уже офицер Василий Огаренко – рассказывает, что в момент исполнения гимна мелькнула мысль, что сейчас их могут расстрелять. Однако на принятое решение это мнение не повлияло.

"Когда начался спуск украинского флага в Академии, чувства были такие, которые я словами описать не могу. Было очень неприятно. Тогда Богдан (Небылица, впоследствии – один из захваченных в плен Россией украинских моряков, – "24") меня подтолкнул, сказал: "Надо хоть какой-то вариант сделать. Давай – гимн". Тогда мы выбежали вперед. Все, кто понял, что происходит, тоже вышли с нами. Остальные – кто не захотел, кто не понял, что происходит, кто, возможно, считал это неправильным. Разные бывают обстоятельства, почему можно не выйти петь гимн", – говорит Огаренко.

В итоге нас получилось 17 человек, мы начали петь гимн. Я смотрел куда-то над Академией в небо. До этого нас предупреждали, что в случае организации провокаций будут приняты соответствующие меры. Лично у меня тогда была мысль, что сейчас нас там пресанут немножко. Но это уже такое. Петь мы все равно не перестали,

– добавляет он.

Харченко добавляет, что так курсанты хотели показать, что не вся Академия была на том плацу и не все хотели перейти на службу в Черноморский флот Российской Федерации.

"Мы хотели показать, что в Крыму и Севастополе есть военнослужащие и курсанты, которые остались верны своей присяге и готовы и дальше выполнять свои обязанности. Это мы решили продемонстрировать исполнением государственного гимна. Само исполнение пролетело на одном дыхании. Когда мы после этого зашли в казарму, многие из курсантов, из мужчин, начали плакать – понимали, что мы уже потеряли все, что имели до этого момента", – рассказывает он.

Каким был выезд из оккупированного Крыма?

"Мы вышли на материковую Украину через несколько недель. До того мы еще были в Севастополе, продолжали жить в той же казарме, в одном кубрике, спали друг возле друга, вместе ходили на учебу. Просто они каждое утро на своем плацу поднимали российский флаг, а мы – флаг ВМС Украины. Мы общались между собой. Но уже было видно, что все поделились на два лагеря: тех, кто остался за Украину, и тех, кто перешел на сторону Российской Федерации. Мы старались между собой эту тему не обсуждать, но все равно все было понятно", – вспоминает Харченко.

В течение этих недель, пока не организовали выход из оккупированного Крыма, со всеми курсантами, которые отказались изменять присяге, очень активно проводилась работа по переманиванию на служение в российском Черноморском флоте.

Нас под разными предлогами собирали в классах, в казармах, на плацах. Пытались рассказывать, как хорошо служить в российском флоте, обещали нам золотые горы, стремительный карьерный рост и службу на лучших кораблях ЧФ РФ. Но мы сразу старались их не слушать и просто покидали эти собрания,

– говорит Харченко.

При этом не все курсанты даже захотели оставаться в казармах. Огаренко вспоминает, что вместе с двумя одноклассниками снимал крошечную комнатку, где они жили. Говорит, что после того, как все уже разделились по разные стороны представлений о стране, они больше вообще не оставались в "Нахимке".

Василий Огаренко / Фото 24 канал

"Наш начальник академии просто попросил нас приходить на утреннее построение, чтобы он мог убедиться, что с нами все хорошо. Так что мы утром приходили, выстраивались, и он нам говорил: "Можете заниматься своими делами. Если вам противно здесь находиться – я вас прекрасно понимаю". Просили нас просто быть на связи и не попадать ни в какие истории. Вот тогда в нашей крохотной комнатке начали жить человек 10-12 курсантов. Спали почти по очереди, но сейчас это даже весело вспоминать", – смеется он.

Василий также рассказывает, что натянутые отношения сложились с курсовыми офицерами, которые переодели российскую форму. Уже в российской форме они постоянно пытались отдавать какие-то приказы.

Мы им отвечали: "А вы кто такие? Посмотрите на свою форму и на нашу. Мы не подчиняемся офицерам Российской Федерации". Один из наших офицеров пытался нам кричать, что вот он, мол, позвонит в Киев, добьется, что нас будут судить за невыполнение приказов. Я сказал: "Если Вы туда позвоните, скорее всего, будут судить вас, а не нас. Когда они узнают, в форме какой страны вы нам отдаете приказы, и почему мы их не выполняем – все будет понятно",

– говорит он.

Харченко признается, что выдержать этот период до выезда было психологически тяжело. "Сам выезд из Севастополя прошел без проблем. Нас сопровождали патрульные ГПС Российской Федерации. Проблемы возникли при подъезде к КПП в Армянске. Нас там задержали на 6 часов. Сначала – под предлогом, что это просто досмотр личных вещей, проверяли сумки, ноутбуки, флешки. В конце концов, все свелось к тому, что нас просто держали там, издевались. Каким-то представлением о военной чести у россиян даже и не пахло", – говорит он.

Огаренко добавляет, что ожидание очень осложняло влияние российских СМИ – украинского телевидения на тот момент в Крыму уже не было, было только российское. А по нему постоянно транслировали мнение, что на материковой Украине военнослужащих, которые не перешли на стону России, посадят за то, что Крым захватили.

Рассказывали, что если мы оставим свою часть – будем предателями. Мы тогда подумали и решили, что лучше уж сидеть в тюрьме на родной земле, чем служить под чужим флагом,

– добавляет он.

"Когда мы проезжали их таможню, нас очень долго там держали, проверяли все вещи, вплоть до флешек. Когда подъехали уже к нашим КП, там нас встретили нормально, военные помахали нам, мол, наконец мужики, вы прорвались! Мы удивились. Это была абсолютно не та встреча, которую мы ждали", – говорит офицер.

Почему они решили уехать?

На вопрос о том, почему им было не все равно, под каким флагом служить, оба офицера отвечают одинаково – потому что мы дали присягу.

"Почему нам было не все равно, когда началась аннексия Крыма? Ну, во-первых, мы давали присягу Украине. Во-вторых, я вырос в своей стране. Вообще не понимаю, как можно Украину взять и обменять. На что бы там ни было. Не могу себе представить, как можно служить под знаменами другого государства. Даже мысли не было там остаться. Я не мог поступить иначе никак. Впрочем, как и все, кто тогда вышел. Я со многими общаюсь, из тех, кто с нами из "Нахимки" вышел. Все говорят, что ни на грамм не разочарованы", – говорит Огаренко.

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И добавляет, что до 2014 года ни он, никто из его друзей не предполагал, что вот так все может произойти.

В то утро, когда нас подняли с началом захвата, Российская Федерация в моих глазах сразу упала очень сильно, практически некуда ниже. В тот момент у меня в голове стерлись все предыдущие представления о мире,

– объясняет он.

"После выхода из Крыма кардинально изменилось мое отношение к нашему северному соседу – Российской Федерации. Раньше мы считали, что это – наши братья-славяне. Но после 2014 года стало ясно кто есть кто. Я не говорю, что все россияне – наши враги. Как говорил один офицер: россияне – великая нация, а ненавидеть нужно москаликов. Они отличаются от россиянх. Москалики – это те, что бегают и кричат, что Российская Федерация – лучшее, что есть в мире", – говорит Харченко.

До Одессы все, кто принял решение покинуть оккупированный Крым, добрались 5 апреля поздно ночью. Их распределили в Академию сухопутных войск.

Впоследствии на базе кафедры военной подготовки Одесской национальной морской академии был сформирован факультет военно-морских сил. Там преподаватели продолжили подготовку военнослужащих Академии Военно-Морских сил имени П. С. Нахимова, которые не предали Украину. Там курсанты заканчивали учебу и получали лейтенантские погоны, кортики и дипломы.



Выпуск курсантов, которые выехали из оккупированного Крыма / Фото волонетрки Антонины Селиной

Позже в Одессе создали Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".

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На базе этого учебного заведения сейчас готовят кадры для украинского флота.