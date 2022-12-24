Была жизнь, о которой мечтают все: в Украине сняли фильм о мужчинах, потерявших свои семьи
Война, начатая Россией в Украине, разрушила тысячи жизней. Кто потерял работу, дом, имущество, а кто – самое ценное, что имел – семью.
О трагических судьбах двух семей в Украине сняли документальный фильм. Его главными героями стали Владимир Ободзинский и Сергей Перебийнис, передает 24 канал.
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Сергей Перебийнис потерял всю семью под Ирпенем
Сергей Перебийнис с женой Татьяной, сыном Никитой и дочерью Алисой переехали из Донецка в Киев в 2014 году. Тогда россияне впервые забрали у них дом. Сначала семья Сергея снимала квартиру в столице, а через 5 лет купили собственную квартиру в Ирпене.
Последние 2,5 года это уже была такая спокойная семейная жизнь, о которой мечтают все,
– вспомнил мужчина.
Сергей Перебийнис потерял семью под Ирпенем / Фото Сергея Перебийноса
Сергей с женой работали, 18-летний сын учился в университете, а 9-летняя дочь училась в школе. Муж рассказывает, что все в квартире делали с женой и детьми вместе. Все, как мечтали. Каждый уголок сегодня напоминает о них.
Многое в этой квартире мы сделали собственными силами. И такая какая еще остается энергетика, которая помогает жить дальше,
– сказал Сергей.
Полномасштабную войну Сергей с родными встретили раздельно. Он 18 февраля уехал в Донецк, его мама тяжело заболела, жена с детьми осталась в Ирпене. Когда россияне вошли в город, семья несколько раз пыталась выехать из города в Киев, но не получалось из-за вражеских обстрелов.
6 марта родные Сергея снова решили попытаться уехать. Бросили автомобиль на дороге, потому что впереди россияне расстреляли гражданские машины. Пошли пешком через разбитый ирпинский мост. Враг весь день гнал по гражданским в этом районе. До эвакуационных автобусов родным Сергея оставалось около 300 метров. Они до них не дошли.
"Разорвалась мина и практически все осколки улетели в это место. Поэтому шансов у них не было никаких. Они погибли все практически одномоментно", – отметил мужчина.
Вся семья Сергея погибла / Фото "Общественное"
Сергей похоронил всю свою семью. Как только из города выбили россиян, вернулся жить в Ирпень. Тогда мужчина начал помогать людям, оставшимся без жилья. Он признался, что именно помощь другим и дает ему силы жить дальше.
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Без семьи остался и другой мужчина – Владимир Ободзинский. До полномасштабного вторжения он жил в Юровке Житомирской области. Признается, что был тогда самым счастливым. Свой дом мечты семья строила десять лет.
У нас было все, теперь у меня нет ничего,
– сказал Владимир.
Владимир Ободзинский на руинах своего дома / Фото Владимира Ободзинского
Все, что осталось от дома Владимира / Фото с платформы памяти "Мемориал"
24 февраля мужчина уехал на работу в Киев, ездить оттуда еженедельно, как это было раньше, не мог. Его родные остались в Житомирской области, думали там безопасно и уезжать не придется. 8 марта Владимир поговорил с женой по телефону, убедился, что у родных все хорошо.
Около 9 вечера ему позвонил друг и спросил, все ли у него хорошо, потому что в районе их дома были слышны взрывы. Владимир начал звонить жене, сыну, дочери. Телефоны были отключены. Он попросил своего отца, живущего неподалеку уйти и проверить, ничего ли не произошло.
Я набираю отца, слышу крик матери и отец мне говорит: Вов, в доме никто не выжил. И все. На этом моя жизнь закончилась,
– вспомнил Владимир сквозь слезы.
Могилы родных Владимира / Фото с платформы памяти "Мемориал"
Прошло почти 8 месяцев, а Владимир еще не может поверить, что его родных больше нет.
"Бывает забываешь, что их нет. Хочется, там что-то такое интересное увидел или какое-то событие прошло, то хочется с кем-то поделиться, позвонит…берешься за телефон. А тогда раз и останавливаешься и понимаешь, некому", – признался Владимир.
Он вспоминает родных через слезы, не сдерживая эмоций. Человек живет на работе, еженедельно ездит к родным на могилы.
Владимир Ободзинский на могиле родных / Фото с платформы памяти "Мемориал"
Что известно о фильме
О своей жизни, горе и мотивации продолжать жить дальше Владимир Ободзинский и Сергей Перебийнис рассказали в фильме "Жить, когда унесли твой мир". Документальный фильм создала платформа памяти "Мемориал".Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных да гражданских жертв.