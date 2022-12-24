Была жизнь, о которой мечтают все: в Украине сняли фильм о мужчинах, потерявших свои семьи

Война, начатая Россией в Украине, разрушила тысячи жизней. Кто потерял работу, дом, имущество, а кто – самое ценное, что имел – семью.

О трагических судьбах двух семей в Украине сняли документальный фильм. Его главными героями стали Владимир Ободзинский и Сергей Перебийнис, передает 24 канал.

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Сергей Перебийнис потерял всю семью под Ирпенем

Сергей Перебийнис с женой Татьяной, сыном Никитой и дочерью Алисой переехали из Донецка в Киев в 2014 году. Тогда россияне впервые забрали у них дом. Сначала семья Сергея снимала квартиру в столице, а через 5 лет купили собственную квартиру в Ирпене.

Последние 2,5 года это уже была такая спокойная семейная жизнь, о которой мечтают все,

– вспомнил мужчина.



Сергей Перебийнис потерял семью под Ирпенем / Фото Сергея Перебийноса

Сергей с женой работали, 18-летний сын учился в университете, а 9-летняя дочь училась в школе. Муж рассказывает, что все в квартире делали с женой и детьми вместе. Все, как мечтали. Каждый уголок сегодня напоминает о них.

Многое в этой квартире мы сделали собственными силами. И такая какая еще остается энергетика, которая помогает жить дальше,

– сказал Сергей.

Полномасштабную войну Сергей с родными встретили раздельно. Он 18 февраля уехал в Донецк, его мама тяжело заболела, жена с детьми осталась в Ирпене. Когда россияне вошли в город, семья несколько раз пыталась выехать из города в Киев, но не получалось из-за вражеских обстрелов.

6 марта родные Сергея снова решили попытаться уехать. Бросили автомобиль на дороге, потому что впереди россияне расстреляли гражданские машины. Пошли пешком через разбитый ирпинский мост. Враг весь день гнал по гражданским в этом районе. До эвакуационных автобусов родным Сергея оставалось около 300 метров. Они до них не дошли.

"Разорвалась мина и практически все осколки улетели в это место. Поэтому шансов у них не было никаких. Они погибли все практически одномоментно", – отметил мужчина.



Вся семья Сергея погибла / Фото "Общественное"

Сергей похоронил всю свою семью. Как только из города выбили россиян, вернулся жить в Ирпень. Тогда мужчина начал помогать людям, оставшимся без жилья. Он признался, что именно помощь другим и дает ему силы жить дальше.

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Без семьи остался и другой мужчина – Владимир Ободзинский. До полномасштабного вторжения он жил в Юровке Житомирской области. Признается, что был тогда самым счастливым. Свой дом мечты семья строила десять лет.

У нас было все, теперь у меня нет ничего,

– сказал Владимир.



Владимир Ободзинский на руинах своего дома / Фото Владимира Ободзинского



Все, что осталось от дома Владимира / Фото с платформы памяти "Мемориал"

24 февраля мужчина уехал на работу в Киев, ездить оттуда еженедельно, как это было раньше, не мог. Его родные остались в Житомирской области, думали там безопасно и уезжать не придется. 8 марта Владимир поговорил с женой по телефону, убедился, что у родных все хорошо.

Около 9 вечера ему позвонил друг и спросил, все ли у него хорошо, потому что в районе их дома были слышны взрывы. Владимир начал звонить жене, сыну, дочери. Телефоны были отключены. Он попросил своего отца, живущего неподалеку уйти и проверить, ничего ли не произошло.

Я набираю отца, слышу крик матери и отец мне говорит: Вов, в доме никто не выжил. И все. На этом моя жизнь закончилась,

– вспомнил Владимир сквозь слезы.

Могилы родных Владимира / Фото с платформы памяти "Мемориал"

Прошло почти 8 месяцев, а Владимир еще не может поверить, что его родных больше нет.

"Бывает забываешь, что их нет. Хочется, там что-то такое интересное увидел или какое-то событие прошло, то хочется с кем-то поделиться, позвонит…берешься за телефон. А тогда раз и останавливаешься и понимаешь, некому", – признался Владимир.

Он вспоминает родных через слезы, не сдерживая эмоций. Человек живет на работе, еженедельно ездит к родным на могилы.



Владимир Ободзинский на могиле родных / Фото с платформы памяти "Мемориал"

Что известно о фильме

О своей жизни, горе и мотивации продолжать жить дальше Владимир Ободзинский и Сергей Перебийнис рассказали в фильме "Жить, когда унесли твой мир". Документальный фильм создала платформа памяти "Мемориал".