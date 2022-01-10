Родные и близкие ребенка обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь в сборе средств. Ведь инъекция Zolgensma стоит очень дорого – 2 миллиона 300 тысяч долларов.

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Мы очень благодарны каждому из Вас, Вы делаете большое дело спасая жизнь маленького ангелочка. Сбор идет очень медленно, но мы не опускаем руки и стучимся в каждую дверь. Мир велик и добрых людей в нем много, они узнают о нас и помогут. Обнимаем каждого,

– сказала мать Давида.

"Мы видим разные поступления, но каждый раз когда приходит уведомление – вздрагиваем, потому что это уведомление о еще одном шаге к здоровому будущему нашего сыночка", – добавила Вита.

Реквизиты для помощи

Реквизиты для помощи маленькому Давиду Гранатюку:

Приватбанк – Гранатюк Вита – 4149 4993 9222 2970;

Приватбанк (евро) – UA223052990262076400915412134 – 4149 4993 9222 2939;

Приватбанк (доллар) – UA683052990262016400915411784 – 5168 7451 1437 1054;

Monobank (только для оплаты с monobank) – Гранатюк Вита – 4441 1144 6489 8830 – 5375 4115 0302 3629;

Ощадбанк – 4790 7299 3819 5831 – UA 253545070000026201001124417;

Сбербанк (рубли) – 4244 9100 3941 8619 – UA863206270000026201001416233;

Банк Аваль – 4149 5001 1317 8217 – UA453808050000000262094477448;

U S D – IBAN: 24 322001 00000 2620 4318 7363 73 – Hranatiuk Vita;

E U R – IBAN: 28 322001 00000 2620 2318 7217 22 – Hranatiuk Vita.

Обратите внимание! Давиду, которому всего 7 месяцев, поможет только укол Zolgensma, который стоит 2 миллиона 300 тысяч долларов. Его необходимо сделать ребенку до наступления 1,5 лет.

Как проходит сбор средств

Недавно родные Давида делали ярмарку, где продавали еду, сейчас в соцсетях делают эстафеты лотереи, собирают книги на продажу, просят людей, чтобы за "вакцинальную тысячу" покупали книги и пересылали им на продажу.

Также родители мальчика обращаются к публичным людям, политикам и фондам. Однако за 2 месяца удалось собрать только 2 миллиона гривен. К слову, кроме самого укола Zolgensma, еще необходима реабилитация, а также дополнительные лекарства.