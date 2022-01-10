Рідні та близькі дитини звертаються до всіх небайдужих з проханням посприяти у зборі коштів. Адже ін'єкція Zolgensma коштує дуже дорого – 2 мільйони 300 тисяч доларів.
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Ми дуже вдячні кожному з Вас, Ви робите велику справу рятуючи життя маленького янголятка. Збір йде дуже повільно, але ми не опускаємо руки та стукаємо в кожні двері. Світ великий і добрих людей в ньому багато, вони дізнаються про нас та допоможуть. Обіймаємо кожного,
– зазначила мати Давида.
"Ми бачимо різні надходження, але кожного разу коли приходить сповіщення – здригаємось, тому що це сповіщення про ще один крок до здорового майбутнього нашого синочка", – додала Віта.
Реквізити для допомоги
Реквізити для допомоги маленькому Давиду Гранатюку:
- Приватбанк – Гранатюк Віта – 4149 4993 9222 2970;
- Приватбанк (євро) – UA223052990262076400915412134 – 4149 4993 9222 2939;
- Приватбанк (долар) – UA683052990262016400915411784 – 5168 7451 1437 1054;
- Monobank (тільки для оплати з monobank) – Гранатюк Віта – 4441 1144 6489 8830 – 5375 4115 0302 3629;
- Ощадбанк – 4790 7299 3819 5831 – UA 253545070000026201001124417;
- Сбербанк (рублі) – 4244 9100 3941 8619 – UA863206270000026201001416233;
- Банк Аваль – 4149 5001 1317 8217 – UA453808050000000262094477448;
- U S D – IBAN: 24 322001 00000 2620 4318 7363 73 – Hranatiuk Vita;
- E U R – IBAN: 28 322001 00000 2620 2318 7217 22 – Hranatiuk Vita.
Як проходить збір коштів
Нещодавно рідні Давида робили ярмарку де продавали їжу, нині у соцмережах роблять естафети лотереї, збирають книжки на продаж, просять людей, щоб за "вакцинальну тисячу" купували книги та пересилали їм на продаж.
Також батьки хлопчика звертаються до публічних людей, політик і фондів. Проте, за 2 місяці вдалося зібрали тільки 2 мільйона гривень. До слова, окрім самого уколу Zolgensma ще необхідна реабілітація, а також додаткові ліки.
Що таке СМА та чому діти помирають до двох роківСМА (спінально м'язова атрофія) – це рідкісне нервово-м'язове захворювання, що супроводжується втратою мотонейронів (які не можливо воскресити, відновити, чи збільшити кількість) і прогресивною атрофією м'язів, що призводить до ранньої смерті. Має різні типи інтенсивності прояву, але найважчий – перший тип. Лише один місяць без лікування може позбавити однієї навички.
Це захворювання є генетичним, спадковим і передається аутосомно-рецесивним типом. Захворювання спричинене генетичним дефектом у гені SMN 1, який містить білок SMN (survival of motor neuron – "виживання мотонейронів"), який є у всіх ядерних клітинах та необхідний для виживання мотонейронів. Низький рівень білку призводить до втрати функціонування клітин та атрофії м'язів.
Спочатку маленька дитина перестає рухатись, потім ковтати, а потім дихати. С пінально м'язова атрофі я є найбільш поширеною генетичною причиною смерті неповнолітніх.