Рідні та близькі дитини звертаються до всіх небайдужих з проханням посприяти у зборі коштів. Адже ін'єкція Zolgensma коштує дуже дорого – 2 мільйони 300 тисяч доларів.

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Ми дуже вдячні кожному з Вас, Ви робите велику справу рятуючи життя маленького янголятка. Збір йде дуже повільно, але ми не опускаємо руки та стукаємо в кожні двері. Світ великий і добрих людей в ньому багато, вони дізнаються про нас та допоможуть. Обіймаємо кожного,

– зазначила мати Давида.

"Ми бачимо різні надходження, але кожного разу коли приходить сповіщення – здригаємось, тому що це сповіщення про ще один крок до здорового майбутнього нашого синочка", – додала Віта.

Реквізити для допомоги

Реквізити для допомоги маленькому Давиду Гранатюку:

Приватбанк – Гранатюк Віта – 4149 4993 9222 2970;

Приватбанк (євро) – UA223052990262076400915412134 – 4149 4993 9222 2939;

Приватбанк (долар) – UA683052990262016400915411784 – 5168 7451 1437 1054;

Monobank (тільки для оплати з monobank) – Гранатюк Віта – 4441 1144 6489 8830 – 5375 4115 0302 3629;

Ощадбанк – 4790 7299 3819 5831 – UA 253545070000026201001124417;

Сбербанк (рублі) – 4244 9100 3941 8619 – UA863206270000026201001416233;

Банк Аваль – 4149 5001 1317 8217 – UA453808050000000262094477448;

U S D – IBAN: 24 322001 00000 2620 4318 7363 73 – Hranatiuk Vita;

E U R – IBAN: 28 322001 00000 2620 2318 7217 22 – Hranatiuk Vita.

Зверніть увагу! Давиду, якому лише 7 місяців, допоможе лише укол Zolgensma, який коштує 2 мільйони 300 тисяч доларів. Його необхідно зробити дитині до настання 1,5 року.

Як проходить збір коштів

Нещодавно рідні Давида робили ярмарку де продавали їжу, нині у соцмережах роблять естафети лотереї, збирають книжки на продаж, просять людей, щоб за "вакцинальну тисячу" купували книги та пересилали їм на продаж.

Також батьки хлопчика звертаються до публічних людей, політик і фондів. Проте, за 2 місяці вдалося зібрали тільки 2 мільйона гривень. До слова, окрім самого уколу Zolgensma ще необхідна реабілітація, а також додаткові ліки.