Сразу в 16 судов в разных регионах Украины поступили сообщения о заминировании
Источник:Судебная власть Украины
В пятницу, 23 августа, в ряд судов в разных регионах Украины начали поступать сообщения о заминировании. Сейчас проводится массовая эвакуация из помещений.
В пресс-службе Судебной власти Украины сообщили, что правоохранительные органы проводят соответствующие работы. О возобновлении работы судебные учреждения сообщат дополнительно.
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О заминировании каких судов сообщается
Сегодня о поступлении сообщений о заминировании помещений судебных учреждений информируют:
- Житомирский апелляционный суд
- Хозяйственный суд Ивано-Франковской области
- Баштанский районный суд Николаевской области
- Белопольский районный суд Сумской области
- Менский районный суд Черниговской области
- Сокирянский районный суд Черновицкой области
- Черновицкий районный суд Винницкой области
- Городенковский районный суд Ивано-Франковской области
- Нововодолажский районный суд Харьковской области
- Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области
- Великомихайловский районный суд Одесской области
- Хозяйственный суд Одесской области
- Киевский апелляционный суд
- Братский районный суд
- Николаевской области
- Дергачевский районный суд Харьковской области.
Стоит помнить, что подобные сообщения о фейковых минированиях в Украине – это уже привычная практика для врага. Ранее неоднократно появлялась информация, что российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям. Однако украинские взрывотехники обязаны реагировать на каждое такое сообщение.