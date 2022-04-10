В Украине создали онлайн-архив для документирования российских военных преступлений

В Украине создали онлайн-архив, в котором будут документировать российские военные преступления. Их будут делить на 7 категорий.

Соответствующий ресурс по преступлениям доступен онлайн. В частности, там записаны трагические действия оккупантов с 24 февраля 2022 года.

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Преступления оккупантов будут фиксироваться онлайн

МИД Украины вместе с партнерами создали онлайн-архив российских военных преступлений на территории нашей страны,

– говорится в сообщении.

В частности архив преступлений оккупантов уже доступен онлайн. Предварительно известно, что преступления поделили на 7 категорий:

убийство невиновных;

нападения на гражданское население или гражданские объекты;

разрушение населенных пунктов;

заложники и пытки;

незаконная депортация;

нападение на религию и культуру;

изнасилование.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что онлайн-архив гарантирует, что циничные оккупанты не смогут скрывать от мира правду о совершенных ими военных преступлениях в Украине.

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