Соответствующее решение президент принял по просьбе городского главы Славянска Вадима Ляха.

Важно прочитать Активист объяснил, для чего принес флаг России в горсовет Славянска

Создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области,

– говорится в указе.

Администрацию создали, чтобы власть смогла наконец управлять городом. Кстати, представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский назвал создание Славянской военно-гражданской администрации (ВГА) "большим сигналом" для других городов Донбасса. Казанский пояснил, что после местных выборов в Славянске сложилась неоднозначная ситуация. "ОПЗЖ" надеялась, что получит большинство и это бы позволило партии контролировать бюджет и управлять городом.

Важно! Военно-гражданская администрация – это временный государственный орган, действующий в составе Антитеррористического центра при СБУ или в составе Объединенного оперативного штаба ВСУ. Его ввели в 2015 году, когда из-за войны на Донбассе органы местного самоуправления фактически прекратили выполнять свои полномочия.

Образование администрации практически не повлияет на жизнь людей

В эфире телеканала "Дом" аналитик общественной организации "Сильные общины" Денис Бигунов рассказал, что жители города опасаются, что военно-гражданская администрация – это что-то связанное с войной. Однако заверил, что на 99% это не так.

"И это лишь название, которое возникает из периода антитеррористической операции. Славянск – это полностью мирный город. Здесь просто применена такая форма правления, когда один человек будет решать все то, что раньше решали исполком, городской глава и городской совет. Но не с военными или теми или иными изменениями в жизни", – рассказал аналитик.

Кроме того, он рассказал что:

военно-гражданская администрация не имеет отношения к пенсионным выплатам. Ее работа направлена лишь на решение тех вопросов, которые и раньше решало местное самоуправление;

единственное отличие – если раньше эти вопросы решали три субъекта: исполком, городской глава, городской совет, то сейчас их будет решать один человек – глава военно-гражданской администрации;

это временно, только до выборов.

Причина образования администрации

"Городского главу избрали от одной партии, а большинство в горсовете сформировала другая политсила. В связи с этим городской глава и большинство не нашли общего языка... Не был принят бюджет, не принималось никаких решений... Поэтому президент принял решение, чтобы до следующих внеочередных выборов, перезапуска городского совета, были приняты бюджет, план социально-экономического развития военно-гражданской администрацией. На повседневной жизни людей это практически никак не скажется", – заверил Бигунов.

Обратите внимание! 14 апреля мэр Славянска Вадим Лях выступил за перевыборы в городе и временное введение там военно-гражданской администрации. Тогда он объяснил, что это единственный выход.