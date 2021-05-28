Відповідне рішення президент прийняв на прохання міського голови Слов'янська Вадима Ляха.

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Утворити Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області,

– мовиться в указі.

Адміністрацію створили, щоб влада змогла нарешті керувати містом. До речі, представник Донецька у ТКГ Денис Казанський назвав створення Слов'янської військово-цивільна адміністрація (ВЦА) "великим сигналом" для інших міст Донбасу. Казанський пояснив, що після місцевих виборів у Слов'янську склалась неоднозначна ситуація. "ОПЗЖ" сподівалась, що отримає більшість й це б дозволило партії контролювати бюджет і керувати містом.

Важливо! Військово-цивільна адміністрація – це тимчасовий державний орган, що діє у складі Антитерористичного центру при СБУ або у складі Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. Його ввели у 2015 році, коли через війну на Донбасі органи місцевого самоврядування фактично припинили виконувати свої повноваження.

Утворення адміністрації практично не вплине на життя людей

У ефірі телеканалу "Дом" аналітик громадської організації "Сильні громади" Денис Бігунов розповів, що жителі міста побоюються, що військово-цивільна адміністрація – це щось пов'язане з війною. Однак запевнив, що на 99% це не так.

"І це лише назва, яка виникає з періоду антитерористичної операції. Слов'янськ – це повністю мирне місто. Тут просто застосована така форма правління, коли одна людина вирішуватиме все те, що раніше вирішували виконком, міський голова та міська рада. Але не з військовими або тими чи іншими змінами в житті", – розповів аналітик.

Окрім того, він розповів що:

військово-цивільна адміністрація не має стосунку до пенсійних виплат. Її робота спрямована лише на розв'язання тих питань, які й раніше вирішувало місцеве самоврядування;

єдина відмінність – якщо раніше ці питання вирішували три суб'єкти: виконком, міський голова, міська рада, то нині їх вирішуватиме одна людина, – очільник військово-цивільної адміністрації;

це тимчасово, лише до виборів.

Причина утворення адміністрації

"Міського голову обрали від однієї партії, а більшість у міськраді сформувала інша політсила. У зв'язку з цим міський голова і більшість не знайшли спільної мови... Не був ухвалений бюджет, не ухвалювалося жодних рішень... Тому президент ухвалив рішення, щоб до наступних позачергових виборів, перезапуску міської ради, були ухвалені бюджет, план соціально-економічного розвитку військово-цивільною адміністрацією. На повсякденному житті людей це практично ніяк не позначиться", – запевнив Бігунов.

Зверніть увагу! 14 квітня мер Слов'янська Вадим Лях виступив за перевибори у місті та тимчасове введення там військово-цивільної адміністрації. Тоді він пояснив, що це єдиний вихід.