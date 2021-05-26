Про це розповів представник Донецька у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він назвав створення Слов'янської військово-цивільна адміністрація (ВЦА) "великим сигналом" для інших міст Донбасу.

До теми Мер Слов'янська просить перевиборів та введення військово-цивільної адміністрації

Чому створили ВЦА в Слов'янську

Як пояснив Казанський, після місцевих виборів у Слов'янську склалась неоднозначна ситуація. "Опозиційна платформа – За життя" сподівалась, що отримає більшість. Це дозволило б партії контролювати бюджет і керувати містом.

Що таке військово-цивільна адміністрація? Це тимчасовий державний орган, що діє у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України або у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України.



Його ввели у 2015 році, коли через війну на Донбасі органи місцевого самоврядування фактично припинили виконувати свої повноваження.

Однак, як зазначив представник Донецька у ТКГ, у деяких містах більшості не має жодна партія. Тому складається патова ситуація, коли "ОПЗЖ" блокують абсолютно всі процеси. Зокрема мовиться про ухвалення місцевого бюджету та керування містом Слов'янськ.

Ну насправді це така вимушена міра. Довелось просто вводити ВЦА, щоб нормально керувати містом, а не чекати, коли "ОПЗЖ" дозволить,

– підкреслив Казанський.

Про інші військово-цивільні адміністрації в Україні

Як зазначив представник у ТКГ, майже у всіх основних "проблемних" містах на Донбасі вже створили ВЦА. Він переконаний, що міста, де їх досі немає – є сигналом для місцевої влади.

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На його думку, депутати, зокрема й з групи "ОПЗЖ", розуміють, що якщо не даватимуть керувати містом й ухвалювати рішення, позбавлять всю міськраду влади. Тоді й в інших містах Донбасу вводитимуть ВЦА.

Денис Казанський про створення ВЦА у Слов'янську: дивіться відео