Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита.

Что известно о новом ведомстве?

По его словам, правительство официально завершило процесс создания нового органа исполнительной власти. Возглавил министерство Виталий Безгин. До назначения он был одним из самых известных украинских специалистов в сфере местного самоуправления, децентрализации и региональной политики. Именно эти направления станут основой работы нового ведомства.

Микита подчеркнул, что для украинских общин и регионов это министерство будет иметь особое значение.

Для наших общин и регионов это ключевое и профильное министерство, которое поможет консолидировать усилия правительства и укрепить потенциал на местах,

– отметил Виктор Микита.

По словам чиновника, важную роль в работе нового ведомства также будет играть Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины, который станет площадкой для координации решений между центральной властью и органами местного самоуправления.

Такое взаимодействие позволит быстрее реагировать на потребности общин, эффективнее реализовывать государственную политику и принимать необходимые решения в условиях войны.

Отдельно Виктор Микита поздравил нового министра с назначением и выразил уверенность, что его опыт станет важным для развития государственной политики в сфере регионального развития.

Напомним, Сергей Корецкий заявил, что одной из главных задач является оптимизация государственного аппарата и улучшение взаимодействия между всеми органами исполнительной власти. Он подчеркнул, что в условиях военного положения государственная система должна работать максимально слаженно и оперативно.

Украина должна сформировать профессиональный и эффективный государственный аппарат, способный быстро реагировать на вызовы военного времени. В то же время премьер-министр не уточнил, какие именно решения по оптимизации государственного аппарата планируется реализовать в ближайшее время.