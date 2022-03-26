В Украине сработали все 10 гуманитарных коридоров, – Верещук
26 марта 2022 , 21:53Читати новину українською
В Украине 26 марта была договоренность о 10 гуманитарных коридорах, все они сработали. Из зон боевых действий удалось вывезти более 5 тысяч человек.
Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она отметила, что было эвакуировано 5208 человек.
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Откуда эвакуировали людей
- Донецкая область: по маршруту Мариуполь – Запорожье на собственном автотранспорте добрался 331 человек.
- В Запорожье также довезли 4 тысячи человек из Мариуполя, которые выехали еще раньше. Это 48 автобусов.
- К колонне также присоединились автобусы с эвакуированными из Бердянского района.
- Киевская область: из села Плесецкое в Фастов, из сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в Белую Церковь были эвакуированы 289 человек.
- Из Бородянки в Белую Церковь – 62 человека.
- Луганская область: из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Горного и Нижнего – 526 человек.
Верещук заверила, что 27 марта попытаются провести еще одну эвакуацию из Мариуполя. Также будут формировать и другие маршруты.
Смотрите брифинг Ирины Верещук за 26 марта: