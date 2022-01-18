В Украине стало больше детей, больных COVID-19: актуальная статистика
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 17 января, в Украине обнаружили 5 558 новых больных COVID-19. Известно, что среди них – 811 детей и 304 медработника.
Суточная статистика
К сожалению, от осложнений болезни умерли еще 188 пациентов. Также за минувшие сутки в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 1 125 человек. За это выздоровели 5 761 человек.
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Темпы тестирований
Также было проведено 79 696 тестирований за сутки, в том числе:
- методом ПЦР – 37 678;
- методом ИФА – 5 619;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 399.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 972;
- Винницкая область – 372;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 286;
- Донецкая область – 365;
- Житомирская область – 58;
- Закарпатская область – 230;
- Запорожская область – 188;
- Ивано-Франковская область – 640;
- Киевская область – 345;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 207;
- Львовская область – 870;
- Николаевская область – 148;
- Одесская область – 350;
- Полтавская область – 473;
- Ровненская область – 370;
- Сумская область – 384;
- Тернопольская область – 282;
- Харьковская область – 678;
- Херсонская область – 58;
- Хмельницкая область – 239;
- Черкасская область – 214;
- Черновицкая область – 475;
- Черниговская область – 151.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 768 088 больных коронавирусом. По состоянию на 18 января 3 561 923 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 549 пациентов.
Всего провели 17 220 495 ПЦР-тестирований с начала пандемии.
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