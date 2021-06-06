В Украине стало меньше регионов, соответствующих нормам зеленой зоны карантина

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне стало меньше регионов, которые соответствуют "зеленым" нормам.
В Минздраве обратили внимание на то, что по состоянию на 6 июня 2021 года все области Украины – "желтые". Однако лишь в 11 из них коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 меньше 4%.
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Приближенные к зеленой зоне регионы
- Винниччина – 1,5%;
- Закарпатье – 3%;
- Прикарпатье – 3,6%;
- Кировоградщина – 3,5%;
- Луганщина – 3,6%;
- Одесщина – 2%;
- Полтавщина – 3,5%;
- Тернопольщина – 3,7%;
- Харьковщина – 3,3%;
- Херсонщина – 3,2%;
- Хмельнитчина – 3,6%.
В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.
Распределение на карантинные зоны / Данные Минздрава
Стоит отметить, что по показателю охвата тестированием на коронавирус все области Украины – "зеленые".
Однако, согласно данным Министерства здравоохранения, в нашей стране каждый регион находится в желтой зоне.Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.