В Украине стало меньше регионов, соответствующих нормам зеленой зоны карантина

6 июня 2021 , 10:58
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Источник:

сайт Минздрава

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. В актуальном перечне стало меньше регионов, которые соответствуют "зеленым" нормам.

В Минздраве обратили внимание на то, что по состоянию на 6 июня 2021 года все области Украины – "желтые". Однако лишь в 11 из них коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 меньше 4%.

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Приближенные к зеленой зоне регионы

  • Винниччина – 1,5%;
  • Закарпатье – 3%;
  • Прикарпатье – 3,6%;
  • Кировоградщина – 3,5%;
  • Луганщина – 3,6%;
  • Одесщина – 2%;
  • Полтавщина – 3,5%;
  • Тернопольщина – 3,7%;
  • Харьковщина – 3,3%;
  • Херсонщина – 3,2%;
  • Хмельнитчина – 3,6%.

В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.


Распределение на карантинные зоны / Данные Минздрава

Стоит отметить, что по показателю охвата тестированием на коронавирус все области Украины – "зеленые".

Однако, согласно данным Министерства здравоохранения, в нашей стране каждый регион находится в желтой зоне.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.
Автор: Олег Васьків