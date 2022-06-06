В Украине становится жарче: прогноз погоды в регионах на 7 июня

Во вторник, 7 июня, почти по всей Украине будет солнечно. Небольшие дожди прогнозируют только во временно оккупированном Россией Крыме.

Вообще вторник должен быть солнечным и даже горячим. Осадков не будет как днем, так и ночью. Кроме Крыма, лишь в закарпатских горах в некоторых местах может быстро пробежаться маленький летний дождь.

Заметьте Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

В ряде регионов высокий уровень возникновения пожаров

В целом по Украине днем температура будет колебаться от +24 до +28 градусов с высоким атмосферным давлением. Теплее всего будет в Ужгороде, где прогнозируют до +29 градусов тепла. Прохладнее всего – на Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Луганщине.

В Киеве обещают +25 – +25 градусов тепла. Никаких осадков в столице не прогнозируют – будет сухо и тепло.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +27...+29;

Львов – +26...+28;

Ивано-Франковск – +26...+28;

Тернополь – +26...+28;

Черновцы – +26...+28;

Хмельницкий – +26…+28;

Луцк – +26...+28;

Ровно – +25…+27;

Житомир – +24…+26;

Винница – +25...+27;

Одесса – ++26…+28;

Николаев – +26…+28;

Херсон – +26...+28;

Симферополь – +25...+27;

Кропивницкий – +25…+27;

Черкассы – +25…+27;

Чернигов – +24...+26;

Суммы – +24...+26;

Полтава – +25...+27;

Днепр – +25...+27;

Запорожье – +26...+28;

Донецк – +25...+27;

Луганск – +24...+26;

Харьков – +25...+27;

Киев – +25…+27.

С 6 по 8июня в Тернопольской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой же уровень опасности 8 июня прогнозируется во Львовской, Ровенской, Сумской, Николаевской и Донецкой областях.



Прогноз погоды в Украине на 7 июня / Карта Укргидрометцентра.

Заметим, что сегодня, 6 июня, в Украине также достаточно теплая погода , хотя еще днем ранее в ряде регионов шли дожди и грозы.

Жителям Тернопольщины, Одесщины, Днепропетровщины и Запорожья следует соблюдать осторожность, поскольку сейчас в этих регионах также высок уровень пожарной опасности. Призываем не курить мусор и сухую траву на улице и сразу сообщать в 101, если стали свидетелем возгорания или увидели неизвестный дым.

При большом желании жителям приморских регионов необходимо воздерживаться от посещения пляжей и купания в море. На побережье выбрасывает морские мины. Также некоторые пляжи заминированы на случай высадки русского десанта.

Никопольский горсовет тоже призывает не купаться в Каховском водохранилище – совсем рядом оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС, из которой кафиры сделали военную базу. Риск встретить вражеский снаряд в водоеме довольно высок.