Как Украине стать такой успешной, как США

В США вышли новые данные переписи населения, из которых следуют новые элементы американской индустриальной стратегии. Так, в США каждый день начинают строительство 6 новых заводов.

Украине нужно делать то же, что делают США

Расходы американских производителей на строительство за последний год выросли более чем вдвое.

Читайте также Как на оккупированных территориях россияне воспитывают новое совковое поколение

В апреле 2023 года годовой показатель достиг почти 190 миллиардов долларов по сравнению с 90 миллиардами долларов в июне 2022 года. При этом на производство приходилось около 13% негосударственного строительства.

В июле 2022 года в США приняли закон, предоставивший финансирование в размере 280 миллиардов долларов для увеличения производства полупроводников.

США добавили около 800 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности за последние два года. На них заняты около 13 миллионов человек. Это сделали для того, чтобы конкурировать с такими странами, как Китай, который производит 30% мировой добавленной стоимости.

Правительство США предложило миллиарды долларов в виде субсидий на производство электромобилей, полупроводников и солнечных батарей.

По данным Национальной ассоциации производителей, дефицит производственных навыков, вызванный борьбой рынка труда за поиск работников с высокотехнологичным и ручным трудом, может привести к 2,1 миллиона незаполненных рабочих мест до 2030 года.

Заметьте Российский телевизор теряет свое влияние? Путин взялся за телеграм

Как это касается Украины? Прямее некуда. Украине нужно делать именно то, что сделало США богатой и влиятельной страной:

своя амбициозная стратегия, достижение которой делает Украину региональным субъектом;

элиты, способные эту стратегию создать и которые будут восприняты как партнеры глобальными субъектами;

определить приоритеты и все ресурсы бросить на их реализацию;

создать стимулы, чтобы мировой капитал выбирал не США, не Польшу и не Турцию, а Украину для размещения новых инновационных промышленных производств.

Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – найдет оправдание.