В Украине ударят 20-градусные морозы: синоптик назвал даты

В Украину на этой неделе придет существенное похолодание. Синоптики прогнозируют первые по-настоящему сильные морозы на всей территории страны.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, морозы, которые продлятся несколько дней, повлечет холодная воздушная масса из Арктики. Следовательно, с 21 по 24 декабря столбики термометров опустятся ниже нормы на -7...-12 градусов.

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Морозы в регионах

Наиболее холодно будет на северо-востоке. Также, уже традиционно, холода придут в Карпаты и на Прикарпатье. В отдельные дни здесь ожидается до -20... -15 градусов.

Периодически будет выпадать небольшой снег, а в Карпатах в понедельник и пятницу заснежит сильно. Таким образом вся территория Украины покроется снегом.

В то же время уже на выходные, 25–26 декабря, с западных и южных регионов начнется потепление. Температура может подняться вплоть до плюсовых значений. Также синоптик прогнозирует мокрый снег, дождь и изморось. Станет больше туманов, а снежный покров постепенно сойдет.

Подробнее о погоде по дням недели

Похолодание придет сразу с понедельника, 20 декабря . Днем температура будет колебаться в пределах -4...+ 1 градус, а вечером начнет снижаться.

. Днем температура будет колебаться в пределах -4...+ 1 градус, а вечером начнет снижаться. 21 декабря, во вторник , ночная температура воздуха опустится до -12...-7 градусов, а дневная до -9...-4 градуса. На северо-востоке и в Карпатах – -15...-10 градусов, на юге ночью -8...-3 градуса, днем около 0 градусов.

, ночная температура воздуха опустится до -12...-7 градусов, а дневная до -9...-4 градуса. На северо-востоке и в Карпатах – -15...-10 градусов, на юге ночью -8...-3 градуса, днем около 0 градусов. В среду и четверг, 22–23 декабря , морозы станут сильнее. Ночью будут давить до -15...-10 градусов, а днем -9...-4 градуса. На востоке, севере и Карпатах ночью столбики термометров опустятся до -20...-15 градусов, днем до -15...-10 градусов. На юге Украины ночью ожидается -12...-7 градусов, днем -6...-1 градус.

, морозы станут сильнее. Ночью будут давить до -15...-10 градусов, а днем -9...-4 градуса. На востоке, севере и Карпатах ночью столбики термометров опустятся до -20...-15 градусов, днем до -15...-10 градусов. На юге Украины ночью ожидается -12...-7 градусов, днем -6...-1 градус. В конце недели, в пятницу 24 декабря , начиная с западных областей, морозы будут ослабевать до -12...-7 градусов. В то же время на востоке страны холод не будет отступать. Ночная температура здесь опустится до -20...-15 градусов, а днем – -12...-7 градусов.

, начиная с западных областей, морозы будут ослабевать до -12...-7 градусов. В то же время на востоке страны холод не будет отступать. Ночная температура здесь опустится до -20...-15 градусов, а днем – -12...-7 градусов. 25–26 декабря, на выходные, потепление почувствует вся Украина. Ночью температура достигнет до -10 ... -5 градусов, а днем около 0 градусов. В воскресенье тепло еще больше усилится и воздух прогреется до +2...+7 градусов.

Снег и морозы в Украине

В начале декабря на Буковине горные села замело снегом, столбики термометров опускались до -20 градусов. Похожая ситуация была и на Прикарпатье, поэтому там разворачивали мобильные пункты обогрева.

Украинские Карпаты также засыпало снегом. Спасатели предупреждали о плохой видимости и мороз до -10 градусов.

В то же время в период новогодних праздников погода будет морозной, но синоптики предупредили, что снега ожидать не стоит. В частности потому, что "снежный покров не успеет лечь".

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