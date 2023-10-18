Надвигается ненастье: когда в Украине будет дождь, порывистый ветер и снег

В Украине снова наблюдались ночные морозы. Уже в скором времени ожидается ненастье. В частности, дожди, порывистый ветер и мокрый снег.

До пятницы в большинстве областей будет оставаться погода без осадков. Далее следует изменение погодных условий. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда ухудшится погода

В настоящее время Украина находится под периферией антициклона, соответственно немного поле повышенного давления. Оно обеспечит погоду без осадков. Однако, в пятницу, 20 октября уже будет смена синоптической ситуации.

На Севере страны ожидаем уже небольшой дождь, мокрый снег даже может пролетать. Температура ночью и днем всего-навсего 2 – 7 тепла. На остальной территории – дожди,

– рассказала Наталья Птуха.

Добавила, что только на Юге будет без существенных осадков. Также отметила, что днем в южных и восточных областях могут быть порывы ветра в пределах 15 – 20 метров в секунду.

Синоптик заметила, что через территорию Украины будет пролегать атмосферный фронт, в северных областях больше. В частности, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.

Но это только северные районы. То есть на юге этих областей, которые я перечислила, скорее всего, будет редкая фаза осадков, просто дождь. У нас страна большая, даже в пределах одной области погода может разниться,

– подчеркнула Птуха.

Уточнила, что следует обратить внимание именно на 20 и 21 октября. Не забывайте свои зонтики в большинстве областей, кроме южных и восточных.

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Ориентировочный прогноз погоды на 20 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 19 октября в Украине также ожидаются морозы. Впрочем, пока обойдется без больших минусов. В частности, будет от +4 до -2 градусов.