В Украине упростили доступ к социальным услугам во время военного положения
14 апреля 2022 , 18:23Читати новину українською
Источник:телеграм Ярослава Железняка
Парламентарии 14 апреля упростили доступ людей к социальным услугам. Новые правила будут действовать на время военного положения.
За законопроект №7201 проголосовал 331 нардеп. Он вносит изменения в несколько законов Украины. В частности, о социальных услугах и режиме военного положения.
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Что предполагает законопроект
- Определять среднемесячный доход украинцев должны с учетом предыдущих двух кварталов, предшествующих месяцу обращения, а не 6 последних месяцев. Таким образом, смогут ввести электронный обмен данными, в частности с ГНС.
- Все социальные услуги пострадавших от войны людям будут предоставляться бесплатно.
- Предусмотрят право на компенсацию для переселенцев за уход за своими родными при отсутствии денег в местных бюджетах.
- Расширят полномочия военных администраций по управлению теми, кто предоставляет социальные услуги.
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