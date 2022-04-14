В Украине упростили доступ к социальным услугам во время военного положения

14 апреля 2022 , 18:23
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Источник:

телеграм Ярослава Железняка

Парламентарии 14 апреля упростили доступ людей к социальным услугам. Новые правила будут действовать на время военного положения.

За законопроект №7201 проголосовал 331 нардеп. Он вносит изменения в несколько законов Украины. В частности, о социальных услугах и режиме военного положения.

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Что предполагает законопроект

  • Определять среднемесячный доход украинцев должны с учетом предыдущих двух кварталов, предшествующих месяцу обращения, а не 6 последних месяцев. Таким образом, смогут ввести электронный обмен данными, в частности с ГНС.
  • Все социальные услуги пострадавших от войны людям будут предоставляться бесплатно.
  • Предусмотрят право на компенсацию для переселенцев за уход за своими родными при отсутствии денег в местных бюджетах.
  • Расширят полномочия военных администраций по управлению теми, кто предоставляет социальные услуги.

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Автор: Ольга Музика