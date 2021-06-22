Спасатели бьют тревогу: в Украине за выходные утонули 40 человек, среди них – 6 детей

В течение выходных 19 – 21 июня в Украине на водоемах погибли 40 человек. Среди них – 6 детей.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, также удалось спасти 23 человека. Спасатели отметили, что в большинстве случаев люди оказываются в опасных ситуациях по собственной неосторожности.
Заметьте Страшные цифры: только за сутки в Киевской области утонули 8 человек, среди них есть дети
Где произошли трагедии
- На Киевском водохранилище 20 июня во время купания погибли сразу 3 члена одной семьи. Среди утонувших – 2 детей.
- На реке Каменка 20 июня перевернулась лодка. В воде оказались 7 человек. Из них 6 смогли выплыть на берег. Тело женщины впоследствии подняли из воды.
- На Волыни 21 июня в озере Свитязь утонула девушка.
Что запрещено
Спасатели призывают украинцев не быть легкомысленными и соблюдать правила безопасности. В частности, помнить, что запрещено:
- купаться в местах, не предназначенных для этого;
- вылезать на предупредительные знаки;
- купаться в одиночестве;
- разрешаться детям купаться без сопровождения взрослых;
- плавать на сторонних предметах. В частности, досках и камерах от автомобильных шин;
- подавать фейковые сигналы просьбы о помощи.
Гибель на водоемах: последние новости
- В Белой Церкви 15 июня на реке Рось утонула 14-летняя девочка, которая пыталась спасти свою подругу.
- На Харьковщине 16 июня погиб 6-летний мальчик. Он упал с надувного матраса и ушел под воду.