Впервые за время независимости: в Украине утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине впервые за 30 лет создали Стратегию внешнеполитической деятельности. Это произошло во время выездного заседания СНБО 30 июля, которое произошло в Краматорске.
Об этом министр иностранных дел сообщил во время брифинга по итогам Совета национальной безопасности и обороны.
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Сегодня произошло историческое событие – впервые за 30 лет независимости Украины получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности,
– сказал глава МИД.
"Предыдущие 30 лет внешняя политика тоже была, но из-за отсутствия стратегического, продуманного подхода у нас были эти колебания, прыжки с одной стороны в другую. И недостаточная эффективность работы на ряде направлений", – отметил он.
Дмитрий Кулеба отметил, что благодаря принятию этой Стратегии сегодня есть возможность эти проблемы устранить.
- По его словам, президент ставил задачу разработать так Стратегию. Сделать ее "предметной", а не "водянистой" и этого результата достигли.
Что известно о Стратегии
Министр иностранных дел рассказал, что в документе четко определена цель внешней политики: "Утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны".
Документ определяет шесть приоритетных направлений:
- обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
- противодействие агрессивной политике России;
- курс на членство в ЕС и НАТО;
- продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций;
- защита прав, а также интересов украинцев за границей;
- продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
В документе 254 пункта
Стратегия – это объемный документ, в нем 254 пункта. Содержание можно систематизировать по трем основным темам:
- Украина – активный участник международной политики;
- Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира;
- Украина – это страна новых экономических возможностей.
Эти 3 принципа, которые будут заложены в каждый шаг, которые мы будем осуществлять на внешней арене,
– подытожил Дмитрий Кулеба.
Брифинг Дмитрия Кулебы по итогам СНБО 30 июля: смотрите видео