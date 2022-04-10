В Украине уже погибли 177 детей в результате войны России против Украины

Циническая и жестокая война России против Украины унесла жизни уже как минимум 177 детей. В то же время, еще более 330 маленьких украинцев пострадали.

Такие же данные приводит и офис генпрокурора. Однако там подчеркивают: эти цифры не окончательны.

Важно "На моих глазах убили дочь": история женщины, чьих родных убили оккупанты

Сейчас больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 108,

Киевской области – 93,

Харьковской области – 76,

Черниговской области – 51,

Николаевской области – 40,

Луганской области – 35,

Запорожской области – 22,

Херсонской области – 29,

Киеве – 16,

Сумской области – 16,

Житомирской области – 15.

Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия,

– объяснила Денисова.

Недавние случаи убийства детей оккупантами

8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи села Карьерное в Херсонской области получили ранения трое детей.

Также 8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате обстрелов военнослужащими России.

9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок.

А еще 4 марта в селе Черниговской области оккупанты расстреляли 14-летнего подростка и его брата, когда те увидели, как россияне грабят магазин. Нелюди открыли огонь по детям из автоматического оружия. Подросток погиб на месте, а его брат был ранен.