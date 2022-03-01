В Украине уже протестировали спутниковый интернет Starlink

В Украине впервые заработала спутниковая интернет-система Starlink. Ее установил и протестировал инженер Олег Кутков.

Он рассказал, что максимальная скорость достигала до 200 Мбит/с. Терминал с антенной Кутков просто поставил за окном без особых регулировок.

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Успех! SpaceX Starlink работает в Киеве, Украина,

– радостно поделился инженер в твиттере.

Он также поблагодарил команду SpaceX за поддержку.

Starlink заработал в Украине / Скриншот Олега Куткова

В комментариях на фейсбуке-странице он рассказал, что тарелку от Starlink приобрел давно и привез с собой для тестов. А когда узнал, что сервис заработал в Украине, решил попытаться подключиться.

На днях Маск написал, что сейчас сервис работает в Украине. Я проверил, у меня не работало, стал общаться с народом из SpaceX, решили вопрос и вот мой первый официальный тест,

– написал Кутков.

Напомним, что вечером 28 февраля в Украину была доставлена первая партия станций спутникового интернета StarLink. Илон Маск отправил их по просьбе главы Минцифры Михаила Федорова.

В Украину доставили первую партию станций Starlink / Фото из твиттера Федорова