Украине уже вполне по силам вернуть себе Крым

Впервые, с 2014 года, разговор о деоккупации Крыма стал абсолютно реалистичным.

Блицкриг здорового человека

Операция может быть довольно быстрой, всего 7 – 9 суток и ещё два месяца – на "санитарную" зачистку от "туристов".

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Хирургично-точное оружие, освоенное ВСУ, позволяет работать без жертв среди населения.

Возрождение Крыма

Совместным развитием Украинского Крыма займётся сразу несколько стран (крымчане, учите английский).

Крым станет экономически-успешным регионом ЕС.

В 2014 все началось с Крыма, здесь и будет поставлена точка в нашей национально-освободительной войне. Уже скоро.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: