Бліцкриг здорової людини

Операція по звільненню Крима може бути досить швидкою, десь 7 – 9 діб та ще два місяці на "санітарну" зачистку від "туристів".

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Хірургічно-точна зброя, освоєна ЗСУ, дозволяє працювати без жертв серед населення.

Відродження Криму

Спільним розвитком Українського Криму займеться одразу кілька країн (кримчани, вивчайте англійську).

Крим стане економічно успішним регіоном ЄС.

У 2014 році все почалося з Криму, тут і буде поставлено крапку в нашій національно-визвольній війні. Вже скоро.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: