В Украине ужесточат ответственность за мародерство: сколько лет будет "светить"

Украина продолжает бороться против кремлевских захватчиков и демонстрировать невероятное единство народа. Однако все же находятся и те украинцы, которые хотят заработать на войне.

В нашем законодательстве это уже определено как "мародерство" и есть наказание за такое преступление. Однако в условиях войны такие действия крайне недопустимы, поэтому Верховная Рада планирует усилить ответственность желающим обогатиться на горе народа.

Кстати Украинцы постоянно вылавливают мародеров и самостоятельно наказывают их: курьезные случаи с фото

На сколько лет заключают мародеров

Сейчас в законе о мародерстве предусмотрена ответственность от 3 до 5 лет заключения. То есть возможен лишь несущественный срок наказания.

В случае принятия внесенных изменений в закон, каждый мародер не сможет отделаться так легко. Ведь новая правка предусматривает до 10 лет заключения.

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