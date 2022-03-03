У нашому законодавстві це вже визначено як "мародерство" та є покарання за такий злочин. Проте в умовах війни такі дії є вкрай недопустимі, тому Верховна Рада планує посилити відповідальність охочим збагатитись на горі народу.

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На скільки років ув'язнюють мародерів

Наразі в законі про мародерство передбачена відповідальність від 3 до 5 років ув'язнення. Тобто можливий лише несуттєвий термін покарання.

Натомість у разі ухвалення внесених змін до закону кожен мародер не зможе відбутися так легко. Адже нова правка передбачає до 10 років ув'язнення.

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