В Украине ужесточатся требования к русскоязычным газетам и журналам

С 16 января 2022 года в Украине начнут действовать нормы закона о языке. Согласно документу, русскоязычные печатные издания должны дублировать свои материалы еще и на украинском.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает, что печатные СМИ должны издаваться на государственном языке. Если публикации будут на иностранном языке, то должен одновременно дублироваться и тираж на украинском.

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Разные по языку версии издания должны быть одинаковыми по содержанию

Разные по языку версии издания должны быть одинаковыми по названию, объему и содержанию. Также их должны издавать в один и тот же день.

Распространять по подписке СМИ на иностранном языке можно только тогда, когда читатели смогут подписаться на такой же вариант на украинском языке.

В законе на данный момент есть исключения

В каждом месте, где распространяют журналы и газеты, количество СМИ на украинском языке должно составлять не менее 50%.

До 16 июля 2024 года нормы закона не распространяются на средства массовой информации, которые издают исключительно на крымскотатарском языке и других языках коренных народов, а также на английском языке.

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Что известно о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного":

Закон украинский парламент принял в апреле 2019 года.

В силу нормы закона вступили в июле 2021 года.

Статья относительно печатных СМИ вступает в силу через 30 месяцев после вступления в силу всего документа. В этом случае речь идет об общегосударственных и региональных медиа.

Через 60 месяцев – региональные СМИ.

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