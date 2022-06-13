Украине важно прорвать несколько направлений, – политолог предположил, чего ждать от "Раммштайн-3"

13 июня 2022 , 22:15
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Уже 15 июня состоится третья встреча Контактной группы по обороне Украины на базе "Рамштайн". Украине там очень важно прорвать несколько направлений, касающихся вооружения.

Такое мнение высказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала. Он ожидает, что на третьей встрече Украина попытается договориться о тех видах вооружения, которые Запад еще практически не снабжал.

Это уже не только об оружии, - военный эксперт оценил предстоящую встречу "Рамштайн-3"

Ожидаем преимущества качества, над количеством

По его мнению, слишком оптимистично ожидать, что после встречи на Рамштайне Запад начнет поставлять нужное оружие в достаточном количестве. Даже если там "включат" свои мощи по максимуму, то все равно не смогут сразу удовлетворить потребности Украины.

В некоторых случаях все функционирует уже достаточно интенсивно. К примеру, некоторые заводы в США работают фактически в 3 смены, чтобы производить оружие для Украины. Саакян считает, что по ленд-лизу есть возможность в краткосрочной перспективе нарастить объемы поставок вооружения.

Однако от встречи на "Рамштайне" он ожидает несколько иное. Здесь может победить качество над количеством.

От "Рамштайна" я бы ожидал качества, а не количества. Для нас важно прорвать несколько направлений – тактические ракеты, наращивание количества реактивных систем залпового огня и системы ПВО. Возможно, на базе "Рамштайн" мы получим прецедент по поставке для нас этого вооружения, – считает Олег Саакян.

Мир не дает разгромить Россию и не хочет, чтобы проиграла Украина

По словам политолога, в настоящее время мир не может принять для себя два варианта : и проигрыша России, и поражение Украины. Определенная часть цивилизованного западного мира считает, что полная неудача оккупантов поднимет риски использования ядерного оружия, увеличения количества войн, продовольственного кризиса и т.д. Там пытались остановить этот процесс.

Впрочем, поражение Украины тоже не входит в планы Запада . Если это позволить, то состоится дискредитация идеалов и ценностей западных обществ. Они просто нивелируются.

Сейчас мир ищет ту формулу , по которой действовать дальше. Наиболее вероятный вариант – сделать так, чтобы Россия серьезно истощилась, но не распалась.

Сейчас мир пытается найти ту формулу, в которой они могут помогать Украине и создать ситуацию, когда Россия истощится и терпит определенное поражение на территории Украины. Но это не должно быть катастрофическим сценарием для России, чтобы минимизировать риски ядерной войны и т.д. Мир только ищет эту формулу, – утверждает Саакян.

В таком случае есть вероятность, что Украину будут побуждать к переговорам. Но ни одна власть не согласится на сдачу территорий: это проблема тысячи убитых на оккупированных территориях, десятки тысяч репрессированных и миллионы сломанных судеб. Поэтому вполне реальный вариант – истощение России, по которому она просто не будет способна вести боевые действия в Украине.

Что ожидать от "Рамштайна" и как мир воспринимает войну России с Украиной – мнение Олега Саакян: смотрите видео

Автор: Петро Синєокий