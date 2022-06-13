Таку думку висловив політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу. Він очікує, що на третій зустрічі Україна спробує домовитися про ті види озброєння, які Захід ще практично не постачав.

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Очікуємо на перевагу якості, над кількістю

На його думку, занадто оптимістично очікувати, що після зустрічі на "Рамштайні" Захід почне постачати потрібну зброю в достатній кількості. Навіть, якщо там "увімкнуть" свої потуги по максимуму, то все одно не зможуть одразу задовольнити потреби України.

В деяких випадках все функціонує вже досить інтенсивно. До прикладу, певні заводи у США працюють фактично в 3 зміни, щоб виробляти зброю для України. Саакян вважає, що за ленд-лізом є можливість в короткостроковій перспективі наростити обсяги постачання озброєння.

Однак від зустрічі на "Рамштайні" він очікує дещо інше. Тут може перемогти якість над кількістю.

Від "Рамштайну" я б очікував якості, а не кількості. Для нас зараз важливо прорвати кілька напрямків – тактичні ракети, нарощення кількості реактивних систем залпового вогню та системи ППО. Можливо, на базі "Рамштайн" ми отримаємо прецедент щодо постачання для нас цього озброєння, – вважає Олег Саакян.

Світ не дає розгромити Росію і не хоче, щоб програла Україна

За словами політолога, наразі світ не може прийняти для себе два варіанти: і програшу Росії, і поразки України. Певна частина цивілізованого західного світу вважає, що повна невдача окупантів підніме ризики використання ядерної зброї, збільшення кількості війн, продовольчої кризи тощо.Саакян згадує, що міжнародна спільнота також довго не сприймала можливий розпад СРСР. Там намагалися зупинити цей процес.

Утім, поразка України також не входить в плани Заходу. Якщо це допустити, то відбудеться дискредитація ідеалів та цінностей західних суспільств. Вони просто знівелюються.

Зараз світ шукає ту формулу, за якою діяти далі. Найбільш ймовірний варіант – зробити так, щоб Росія серйозно виснажилася, але не розпалася.

Зараз світ намагається знайти ту формулу, в якій вони можуть допомагати Україні і створити ситуацію, коли Росія виснажиться та зазнає певної поразки на теренах України. Але це не має бути катастрофічний сценарій для Росії, щоб мінімізувати ризики ядерної війни тощо. Світ лише шукає цю формулу, – стверджує Саакян.

У такому випадку є ймовірність, що Україну спонукатимуть до переговорів. Але жодна влада не погодиться на здачу територій: це проблема тисячі вбитих на окупованих територіях, десятки тисяч репресованих та мільйони зламаних доль. Тому цілком реальний варіант – виснаження Росії, за яким вона просто не буде здатна надалі вести бойові дії в Україні.

Що очікувати від "Рамштайну" та як світ сприймає війну Росії з Україну – думка Олега Саакян: дивіться відео