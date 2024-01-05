Об этом 24 Канал рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он отметил, что Запад может позволить Силам обороны поражать российскую территорию своим оружием только при условии, если Россия не совершит очевидное нападение на Запад.

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Почему Запад сомневается перед ответом России

В истории можно увидеть немало примеров "медлительности" Запада в решении неотложных угроз. Например, если бы японцы не атаковали Перл-Гарбор, американцы могли бы еще два года думать, стоит ли вступать во Вторую мировую войну. По крайней мере, в Первую мировую войну США вступили аж в 1917 году, несмотря на потопление гражданского судна "Лузитания" в мае 1915 года.

"Именно таким и есть весь коллективный Запад. Залетела ракета в Польшу, побыла там 3 минуты, ну и что? Беды не сделали, полетели назад, значит – ждем. Залетели "Шахеды" в Румынию, упали обломки, ну и что? Никто не пострадал и хорошо", – отметил Черник.

Россия раскручивает тему Белгорода

Попыткой ударить по логистике России сами по себе могло быть уничтожение российских объектов в городе Белгород 30 декабря. И Кремль сразу попытался использовать этот факт, созвав заседание Совбеза ООН и набросившись на Чехию якобы за то, что именно его снаряды, а не российские ПВО убили 10 россиян.

"Я твердо убежден, что мы не наносили ударов по гражданской инфраструктуре. Нам нет никакой логики это делать. Нам нужно бить инфраструктуру, железную дорогу, трансформаторные станции и заводы, производящие оружие", – пояснил военный эксперт.

Большинство теорий о том, каким оружием были поражены объекты в Белгороде, имеют свои слабые места. Привидевшиеся оккупантам чешские RM-70 Vampire имеют меньший радиус действия, чем расстояние от украинской границы до Белгорода. Ракеты "Точка-У" в Силах обороны уже практически отсутствуют, а "Вильха-М" является высокоскоростной небольшой ракетой, применяемой РСЗО; соответственно, она не является ракетой в том смысле, в каком ею есть "Нептун" или Storm Shadow.

Обратите внимание! Ни украинские должностные лица, ни Силы обороны официально не комментировали свою причастность к взрывам в Белгороде 30 декабря. Единственный отдаленно относившийся этому комментарий предоставило ГУР, которое отметило, что в результате "хлопка" в Белгороде погиб российский лейтенант.

Как перенести войну на территорию России

Чтобы успешно перенести войну на территорию России, есть лишь один способ: изготовить или получить огромное количество дальнобойных ракет или беспилотных систем.

"В этом понимании важно именно количество. Вот здесь мы этот количественный показатель не сможем изменить, потому что Россия слишком велика. И объектов самых разнообразных интересующих нас с военной точки зрения тоже очень много", – подчеркнул Черник.

Россия в советский период развития создала беспрецедентный запас оружия. Ни одна другая страна мира не имеет таких складов самого разного оружия, начиная от стрелкового и заканчивая бронетанковым.

По состоянию на сегодня Украина "перебила" до 40% от запасов, которые имел агрессор. Но у него все еще есть 60% других, позволяющих ему надеяться на продолжительное ведение войны.

Что известно о последних "хлопках"