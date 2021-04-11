Решение о возвращении посла Грузии Теймураза Шарашенидзе в Украину примут в ближайшее время. Менять его пока не планируют.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчемашвили. В то же время в грузинском внешнеполитическом ведомстве объяснили, что соответствующее решение приняли из-за обострения ситуации на Донбассе.

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"Уверяю, что в ближайшее время будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. На соответствующем этапе о замене речь не идет, в Киев вернется действующий посол", – сказала Мари Нарчемашвили.

В то же время во внешнеполитическом ведомстве Грузии резюмировали, что общие вызовы, стоящие перед Украиной и Грузией, а также ситуация в области безопасности в регионе в целом требуют присутствия на месте главы грузинской миссии.

Позиция Грузии относительно ситуации на границах Украины

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о дестабилизирующих действиях со стороны Кремля в частности.

Залкалиани подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления в парламенте страны заявила о поддержке Украины, возле границ которой зафиксировали концентрацию российских войск.

Посла Грузии в Украине отозвали: коротко

В мае 2020 года после назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция Грузии на назначение Саакашвили является ошибочной. В Грузии же заявили, что Украина поступила "недипломатично", не проинформировав о назначении Саакашвили.

9 апреля во время выступления в парламенте президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к немедленному возвращению в Украину чрезвычайного и полномочного посла Грузии.



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