Рішення про повернення посла Грузії Теймураза Шарашенідзе в Україну приймуть найближчим часом. Змінювати його наразі не планують.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Грузії Марі Нарчемашвілі. Водночас у грузинському зовнішньополітичному відомстві пояснили, що відповідне рішення прийняли через загострення ситуації на Донбасі.

До теми Лідерка Грузії висловила підтримку Україні й закликала повернути до Києва відкликаного посла

"Запевняю, що найближчим часом буде прийнято рішення про повернення посла Грузії в Україні. На відповідному етапі про заміну не мовиться, в Київ повернеться чинний посол", – сказала Марі Нарчемашвілі.

Водночас у зовнішньополітичному відомстві Грузії резюмували, що спільні виклики, які стоять перед Україною і Грузією, а також ситуація в галузі безпеки в регіоні в цілому вимагають присутності на місці глави грузинської місії.

Позиція Грузії щодо ситуації на кордонах України

Очільник грузинського МЗС Давід Залкаліані поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про дестабілізуючі дії з боку Кремля зокрема.

Залкаліані підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час виступу в парламенті країни заявила про підтримку України, біля кордонів якої зафіксували концентрацію російських військ.

Посла Грузії в Україні відкликали: коротко

У травні 2020 року після призначення Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій. Що цьому передувало

призначення Міхеіла Саакашвілі відкликала свого посла Що цьому передувало Президент України Володимир Зеленський заявив, що реакція Грузії на призначення Саакашвілі є помилковою. У Грузії ж заявили, що Україна вчинила "недипломатично", не поінформувавши про призначення Саакашвілі.

9 квітня під час виступу у парламенті президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до негайного повернення в Україну надзвичайного та повноважного посла Грузії.



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу