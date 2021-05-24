В Украине одна область может "позеленеть", еще одна остается "оранжевой"

В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Одна из областей Украины полностью готова перейти в зеленую карантинную зону.

Согласно новым данным, существенно смягчить противоэпидемиологические ограничения могут в Винницкой области. Также еще 5 регионов частично соответствуют требованиям зеленой зоны.

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Винниччина готова "позеленеть"

В Винницкой области процент от эпидемического порога составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования – 4,6%.

Под первый показатель подпадают также Киев (32,9%), Закарпатье (49,8%), Киевщина (48,9%), Николаевщина (42%) и Полтавщина (46,2%).

В Украине только Донетчина находится в оранжевой зоне карантина. Там превышен показатель процента от эпидемпорога (101,5% при норме 100%).

​Показатели распространения COVID-19 в регионах / данные Минздрава

Желтая зона карантина

По состоянию на 24 мая в "желтом" списке находятся город Киев и 23 области, а именно:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.