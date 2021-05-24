В Украине одна область может "позеленеть", еще одна остается "оранжевой"

В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Одна из областей Украины полностью готова перейти в зеленую карантинную зону.
Согласно новым данным, существенно смягчить противоэпидемиологические ограничения могут в Винницкой области. Также еще 5 регионов частично соответствуют требованиям зеленой зоны.
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Винниччина готова "позеленеть"
В Винницкой области процент от эпидемического порога составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования – 4,6%.
Под первый показатель подпадают также Киев (32,9%), Закарпатье (49,8%), Киевщина (48,9%), Николаевщина (42%) и Полтавщина (46,2%).Обратите внимание! В Украине только Донетчина находится в оранжевой зоне карантина. Там превышен показатель процента от эпидемпорога (101,5% при норме 100%).
Желтая зона карантина
По состоянию на 24 мая в "желтом" списке находятся город Киев и 23 области, а именно:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.