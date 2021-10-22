Транспорт может опаздывать от 5 минут до 1,5 часа. Задержки возможны на таких станциях как "Бурты", "Мироновка", "Пятихатки-Стыковая", "Тимково" и "Херсон".

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По информации пресс-службы Укрзализныци, из-за работы на путях на станции "Казатин-1" также возможны задержки от 25 минут до 1 часа. Поезда, вероятно, будут задерживаться на таких станциях:

"Вапнярка";

"Ворожба";

"Гребенка";

"Здолбунов";

"Мироновка";

"Подволочиск".

На станцию "Киев-Пассажирский" на 30 минут будут опаздывать такие поезда как № 748 Львов – Киев, № 764 Одесса – Киев; № 716 Перемышль – Киев.

В то же время на станцию "Львов" позже на 20 – 25 минут будут приезжать такие поезда как № 747 Киев – Львов; № 715 Киев – Перемышль.

Важно! Все работы планируют завершить до 29 октября.

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