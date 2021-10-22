Транспорт може запізнюватись від 5 хвилин до 1,5 годин. Затримки можливі на таких станціях як "Бурти", "Миронівка", "П'ятихатки-Стикова", "Тимкове" та "Херсон".

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За інформацією пресслужби Укрзалізниці, через роботи на коліях на станції "Козятин-1" також можливі затримки від 25 хвилин до 1 години. Поїзди, ймовірно, затримуватимуться на таких станціях:

"Вапнярка";

"Ворожба";

"Гребінка";

"Здолбунів";

"Миронівка";

"Підволочиськ".

На станцію "Київ-Пасажирський" на 30 хвилин запізнюватимуться такі поїзди як № 748 Львів – Київ, № 764 Одеса – Київ; № 716 Перемишль – Київ.

Водночас на станцію "Львів" пізніше на 20 – 25 хвилин приїжджатимуть такі поїзди як № 747 Київ – Львів; № 715 Київ – Перемишль.

Важливо! Усі роботи планують завершити до 29 жовтня.

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