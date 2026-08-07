Синоптик рассказала, какую непогоду следует ожидать после сильной жары
В настоящее время в Украине преобладает слабый ветер, который практически не влияет на жаркую погоду. Однако уже с 7 августа в связи с прохождением атмосферного фронта синоптическая обстановка изменится.
Об этом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью "РБК-Украина".
Возможна ли непогода после жары?
В начале текущей недели ветер был довольно слабым и переменчивым, поэтому воздушные массы практически не перемещались.
Впрочем, уже с 7 августа погодные условия начнут меняться из-за прохождения атмосферного фронта.
Всегда после такой жары – много теплого воздуха, много энергии в атмосфере. Соответственно, могут быть довольно интенсивные грозовые процессы,
– предупредила Птуха.
Синоптик отметила, что в первую очередь после волны жары ожидаются локальные грозы, а также местами град и шквалистое усиление ветра. Поэтому украинцев призывают внимательно следить за прогнозами и предупреждениями специалистов.
О такой непогоде синоптики уже предупредили 14 областей Украины. На пятницу введен I (желтый) уровень опасности в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Уже 8 августа прогнозируется ослабление жары в северных и большинстве центральных областей. В то же время на юге и юго-востоке страны температура поднимется до +33 градусов.