Синоптик рассказала, какую непогоду следует ожидать после сильной жары

В настоящее время в Украине преобладает слабый ветер, который практически не влияет на жаркую погоду. Однако уже с 7 августа в связи с прохождением атмосферного фронта синоптическая обстановка изменится.

Об этом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в интервью "РБК-Украина".

Возможна ли непогода после жары?

В начале текущей недели ветер был довольно слабым и переменчивым, поэтому воздушные массы практически не перемещались.

Впрочем, уже с 7 августа погодные условия начнут меняться из-за прохождения атмосферного фронта.

Всегда после такой жары – много теплого воздуха, много энергии в атмосфере. Соответственно, могут быть довольно интенсивные грозовые процессы,

– предупредила Птуха.

Синоптик отметила, что в первую очередь после волны жары ожидаются локальные грозы, а также местами град и шквалистое усиление ветра. Поэтому украинцев призывают внимательно следить за прогнозами и предупреждениями специалистов.

О такой непогоде синоптики уже предупредили 14 областей Украины. На пятницу введен I (желтый) уровень опасности в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях.

Уже 8 августа прогнозируется ослабление жары в северных и большинстве центральных областей. В то же время на юге и юго-востоке страны температура поднимется до +33 градусов.