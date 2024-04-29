В марте 2024 года в Украине были убиты или ранены 604 мирных жителя, что 20% больше, чем в феврале. Такие данные Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовала британская разведка.

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Россия не прекращает террор

В отчете сообщается о гибели 57 детей, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Это, как отмечается, непосредственно связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

Эти смерти объясняются ракетными и авиационными ударами по всей территории Украины и усилением бомбардировок на фронтах. В отчете подчеркивается, что участились скоординированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины: 20 объектов уничтожено или повреждено,

– добавляет разведка.

В отчете сообщается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине насчитывается 31 366 жертв среди гражданского населения: 10 810 погибших и 20 556 раненых.

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