В марте 2024 года в Украине были убиты или ранены 604 мирных жителя, что 20% больше, чем в феврале. Такие данные Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовала британская разведка.
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Россия не прекращает террор
В отчете сообщается о гибели 57 детей, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Это, как отмечается, непосредственно связано с применением Россией авиационных боеприпасов.
Эти смерти объясняются ракетными и авиационными ударами по всей территории Украины и усилением бомбардировок на фронтах. В отчете подчеркивается, что участились скоординированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины: 20 объектов уничтожено или повреждено,
– добавляет разведка.
В отчете сообщается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине насчитывается 31 366 жертв среди гражданского населения: 10 810 погибших и 20 556 раненых.
Ракетные удары по Украине: последние новости
- В ночь на 27 апреля во время массированной ракетной атаки по Украине, россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Циничные удары оккупантов состоялись по медицинскому учреждению. Атака по медучреждению была осуществлена из ракет С-300.
- В Укрэнерго сообщили, что россияне ударили ракетами по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадали объекты энергосистемы в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Известно, что повреждены объекты генерации электроэнергии.
- В целом на фоне подписания законопроекта о передаче военной помощи от США россияне усиливают атаки по украинским городам и селам. Приоритетной для них остается линия боестолкновения. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, оккупанты сейчас будут больше комбинировать террор приграничных областей, особенно Харьковской и Сумской областей.