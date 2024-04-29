В березні 2024 року в Україні було вбито або поранено 604 мирних жителів, що 20% більше, ніж у лютому. Такі дані Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) опублікувала британська розвідка.

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Росія не припиняє терор

У звіті повідомляється про загибель 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. Це, як наголошується, безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Ці смерті пояснюються ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардувань на фронтах. У звіті підкреслюється, що почастішали скоординовані удари по критично важливих об'єктах інфраструктури України: 20 об'єктів знищено або пошкоджено,

– додає розвідка.

У звіті повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні налічується 31 366 жертв серед цивільного населення: 10 810 загиблих та 20 556 поранених.

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