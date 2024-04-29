В березні 2024 року в Україні було вбито або поранено 604 мирних жителів, що 20% більше, ніж у лютому. Такі дані Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) опублікувала британська розвідка.
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Росія не припиняє терор
У звіті повідомляється про загибель 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. Це, як наголошується, безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.
Ці смерті пояснюються ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардувань на фронтах. У звіті підкреслюється, що почастішали скоординовані удари по критично важливих об'єктах інфраструктури України: 20 об'єктів знищено або пошкоджено,
– додає розвідка.
У звіті повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні налічується 31 366 жертв серед цивільного населення: 10 810 загиблих та 20 556 поранених.
Ракетні удари по Україні: останні новини
- У ніч на 27 квітня під час масованої ракетної атаки по Україні, росіяни вчергове обстріляли Харків. Цинічні удари окупантів відбулися по медичному закладу. Атака по медзакладу була здійснена з ракет С-300.
- В Укренерго повідомили, що росіяни вдарили ракетами по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Відомо, що пошкоджено об'єкти генерації електроенергії.
- Загалом на тлі підписання законопроєкту про передачу військової допомоги від США росіяни посилюють атаки по українських містах і селах. Пріоритетною для них залишається лінія боєзіткнення. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, окупанти наразі будуть більше комбінувати терор прикордонних областей, особливо Харківщини та Сумщини.