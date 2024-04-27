Розташоване місто у Харківські області. Як заявляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ворог вдарив по населеному пункту у суботу вранці, 27 квітня.

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Обстріл Вовчанська: є загиблий

Під прицілом окупантів був саме житловий сектор Вовчанська. Загиблий чоловік – 1956 року народження. Рятувальники знайшли його тіло у руїнах зруйнованого приватного будинку.

На Харківщині ворог продовжував завдавати ударів по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка,

– пишуть у ДСНС.

Водночас у пресслужбі органу публікують кадри з місця події. Вони підтверджують черговий воєнний злочин російських загарбників проти мирного населення нашої держави.

У Вовчанську рятувальники дістали мертвого чоловіка з-під завалів / Світлини ДСНС

Зверніть увагу! На Харківщині росіяни не припиняють спроб наступів на позиції українських захисників. Генштаб інформує 27 квітня, що на Куп'янському напрямку наші воїни відбили 10 атак в районах Кислівки та Берестового Харківської області, а також та Стельмахівки Луганської області.

Масована нічна атака на Україну

У ніч проти 27 квітня окупанти випустили загалом по різних містах нашої держави 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555;

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 зенітні керовані ракети С-300;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

4 аеробалістичні ракети "Кинджал";

8 крилатих ракет "Калібр".

Сили оборони України знищили 21 повітряну ціль під час масованої атаки з боку ворога:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

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У ДТЕК констатували, що Росія атакувала чотири теплоелектростанції, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання енергетичних об'єктів. Зокрема, вибухи фіксували у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Людей закликають економити електроенергію в пікові години.



Скільки електроенергії споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу