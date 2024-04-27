Розташоване місто у Харківські області. Як заявляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ворог вдарив по населеному пункту у суботу вранці, 27 квітня.
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Обстріл Вовчанська: є загиблий
Під прицілом окупантів був саме житловий сектор Вовчанська. Загиблий чоловік – 1956 року народження. Рятувальники знайшли його тіло у руїнах зруйнованого приватного будинку.
На Харківщині ворог продовжував завдавати ударів по житловому сектору міста Вовчанськ. З-під завалів, спричинених ворожими обстрілами, рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка,
– пишуть у ДСНС.
Водночас у пресслужбі органу публікують кадри з місця події. Вони підтверджують черговий воєнний злочин російських загарбників проти мирного населення нашої держави.
У Вовчанську рятувальники дістали мертвого чоловіка з-під завалів / Світлини ДСНС
Масована нічна атака на Україну
У ніч проти 27 квітня окупанти випустили загалом по різних містах нашої держави 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 2 зенітні керовані ракети С-300;
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 4 аеробалістичні ракети "Кинджал";
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Сили оборони України знищили 21 повітряну ціль під час масованої атаки з боку ворога:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 6 крилатих ракет "Калібр".
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У ДТЕК констатували, що Росія атакувала чотири теплоелектростанції, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання енергетичних об'єктів. Зокрема, вибухи фіксували у Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Людей закликають економити електроенергію в пікові години.
Скільки електроенергії споживають різні прилади / Інфографіка 24 Каналу