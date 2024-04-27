Расположен город в Харьковской области. Как заявляют в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, враг ударил по населенному пункту в субботу утром, 27 апреля.
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Обстрел Волчанская: есть погибший
Под прицелом окупантов был именно жилищный сектор Волчанска. Погибший мужчина– 1956 года рождения. Спасатели обнаружили его тело в развалинах разрушенного частного дома.
В Харьковской области враг продолжал наносить удары по жилому сектору города Волчанск. Из-под завалов, вызванных вражескими обстрелами, спасатели изъяли тело погибшего мужчины,
– пишут в ГСЧС.
В то же время в пресс-службе органа публикуют кадры с места происшествия. Они подтверждают очередное военное преступление русских захватчиков против мирного населения нашего государства.
В Волчанске спасатели достали мертвого мужчину из-под завалов / Фото ДСНС
Массированная ночная атака на Украину
В ночь на 27 апреля оккупанты выпустили в целом по разным городам нашего государства 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования:
- 9 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 9 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300;
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 4 аэробалистические ракеты "Кинжал";
- 8 крылатых ракет "Калибр".
Силы обороны Украины уничтожили 21 воздушную цель во время массированной атаки со стороны врага:
- 6 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
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В ДТЭК констатировали, что Россия атаковала четыре теплоэлектростанции, вследствие чего было серьезно повреждено оборудование энергетических объектов. В частности, взрывы фиксировали во Львовской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. Людей призывают экономить электроэнергию в пиковые часы.
Сколько электроэнергии потребляют разные приборы / Инфографика 24 Канала