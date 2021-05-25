В Украине впервые будут судить нардепа за кнопкодавство

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата из-за кнопкодавства. Речь идет о Закарпатском мажоритарщике Владиславе Поляке.
Нардеп в феврале 2020 года на заседании Рады неоднократно голосовал вместо своего коллеги. Это произошло во время рассмотрения поправок в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Кстати В "Слуге народа" заявили, что сенсорную кнопку в Раде можно обмануть
Дело открыли еще в феврале. Досудебное расследование осуществляли следователи ГБР.
Нардеп может заплатить штраф
Согласно законодательству, Поляку грозит штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен. Для этого в суде должны доказать его вину.
Обратите внимание! В начале марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка, которая должна была сделать невозможным кнопкодавство. Это чувствительная клавиша, которую надо зажимать пальцем во время голосования, отпускать ее до завершения процесса нельзя.
Правда, нардепы рассказали, что ее можно обойти, купив специальные гаджеты, которые имитируют прикосновение рук человека.
Кнопкодавство Поляка, смотрите видео:
Что известно о нардепе
- Поляка избрали народным депутатом Верховной Рады 9 созыва по избирательному округу №73 на Закарпатье. Он был самовыдвиженцем.
- Однако до 20 декабря 2019 года входил в депутатскую группу "За майбутнє". По информации "Честно", с июня 2020 года нардеп принадлежит к группе "Доверие".
- В 2015 году он был депутатом Закарпатского областного совета от политсилы "Возрождение", в 2010 году – депутатом Виноградовского городского совета от "Партии регионов".