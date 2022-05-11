В Украине впервые предстанет перед судом российский военный за убийство гражданского

В Украине работают над тем, чтобы привлечь к уголовной ответственности каждого россиянина, совершавшего военные преступления. Так, уже известно о первом военном, который предстанет перед судом.

Об этом рассказала в своем фейсбуке Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она отметила, что российского военного будут судить за убийство мирного жителя на Сумщине.

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Угнал автомобиль, а затем убил безоружного гражданского

Известно, что убийца – 21-летний Вадим Шишимарин. Он входил в состав 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. Гражданского жителя Сумщины он расстрелял 28 февраля после бегства от ВСУ. И именно он убил 62-летнего жителя поселка городского типа Чупаховка. Мужчина вел по обочине дороги велосипед, а также разговаривал по телефону.

Что касается самого оккупанта, то его колонну разбили ВСУ. Следовательно, ему и еще четырем российским военным пришлось бежать на автомобили, который они обстреляли. Поэтому на этом транспортном средстве захватчики заехали в деревню. А по пути они наткнулись на мужчину, которого и приказали Шишимарину убить. Все для того, чтобы местный житель не предупредил других об оккупантах.

Российский военный прицельно сквозь приоткрытое окно расстрелял жителя Чупаховки. 62-летнего мужчину он убил с помощью автомата Калашникова. Гражданский погиб на месте всего в нескольких десятках метров от собственного дома.

Шишимарина вскоре взяли в плен. В настоящее время российский военный находится под стражей. Уже известно, что прокуроры, а также следователи СБУ собрали достаточно доказательств. Они свидетельствуют о том, что русский военный нарушил законы и обычаи войны, а также намеренно убил мирного жителя.

Оккупанты продолжают гибнуть на войне против Украины

За это захватчику светит заключение на срок от 10 до 15 лет.

В Генштабе сообщили об актуальных потерях врага. Так, по состоянию на 11 мая российские оккупанты не досчитались 26 350 своих военных. Все они превратились в удобрение для украинского чернозема.

Вражескую технику наши военные тоже охотно превращают в металлолом. Так, у оккупантов стало на 1187 танков, 2856 боевых бронированных машин, 528 артиллерийских систем и 185 РСЗО меньше. Не поднимутся в небо 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 94 вражеских крылатых ракет.

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