Правосудие онлайн: в Украине вступил в силу закон об электронном судопроизводстве

В Украине 26 мая вступил в силу закон № 1416-IX, который предусматривает поэтапное внедрение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Накануне текст закона опубликовали в издании "Голос Украины". А 24 мая закон подписал Владимир Зеленский.

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Больше об электронном судопроизводстве

Основной целью закона об электронном судопроизводстве является обеспечение начала функционирования отдельных модулей Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

ЕСИТС является совокупностью информационных и телекоммуникационных подсистем, которые обеспечивают автоматизацию определенных законодательством процессов деятельности, включая документооборот и рассмотрение судебных дел.

Система призвана стать инструментом повышения эффективности деятельности судебных органов. Это хотят реализовать путем внедрения современных технологий в их повседневной деятельности.

Система должна действовать в:

судах,

Высшем совете правосудия,

Совете судей,

Высшей квалификационной комиссии судей,

Государственной судебной администрации,

на предприятиях, принадлежащих к сфере правосудия,

Национальной школе судей Украины.

Также ЕСИТС должна упростить процедуры коммуникации между гражданами-участниками судебных процессов и их представителями с судебными органами, делая судебные процедуры для граждан проще, удобнее и доступнее.