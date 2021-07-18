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К теме Вряд ли неожиданность: Аваков мог подать в отставку по нескольким причинам

От чего зависит цена на газ

Цена на газ в Украине зависит прежде всего от стоимости на голубое топливо в Европе и сколько тратят на то, чтобы его транспортировать в нашем государстве. Кроме этого, по словам экспертов, значительно на тариф влияет преодоление разногласий 2018 года. Тогда трудно было понять, кто должен устанавливать цены на тепло для предприятий коммунальной энергетики.

Почему в Украине повысится цена на газ: смотрите видео

Многолетний глава МВД Аваков – в отставке

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об увольнении. Ни один министр не может похвастаться таким длинным периодом пребывания в должности – 7 лет. На его место 16 июля назначили "слугу народа" Дениса Монастырского.

Эра "вечного" министра закончилась: смотрите видео

В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона

Все фильмы и сериалы, которые создали в Украине, должны демонстрировать исключительно на украинском языке. Новые нормы языкового закона вступили в силу уже с 16 июля.

Телеканалы не смогут транслировать фильмы на русском языке: смотрите видео

Путин пытается переписать историю

Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью о якобы "братстве" украинцев и русских. Соответствующий тезис он пытался распространить и ранее, в частности на своей пресс-конференции в конце июня.

Как глава Кремля манипулирует историей: смотрите видео

Масштабные наводнения в мире

Ряд стран Европы страдает от масштабных наводнений, в частности Германия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швейцария. Вследствие непогоды в населенных пунктах повредились дома и автомобили, сотни людей пропали без вести.

В мире бушует непогода: смотрите видео