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До теми Навряд чи несподіванка: Аваков міг подати у відставку з кількох причин

Від чого залежить ціна на газ

Ціна на газ в Україні залежить насамперед від вартості на блакитне паливо в Європі та скільки витрачають на те, щоб його транспортувати в нашу державу. Окрім цього, за словами експертів, значно на тариф впливає подолання розбіжностей 2018 року. Тоді важко було зрозуміти, хто повинен встановлювати ціни на тепло для підприємств комунальної енергетики.

Чому в Україні підвищиться ціна на газ: дивіться відео

Багаторічний очільник МВС Аваков – у відставці

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про звільнення. Жоден міністр не може похизуватися таким довгим періодом перебування на посаді – 7 років. На його місце 16 липня призначили "слугу народу" Дениса Монастирського.

Ера "вічного" міністра закінчилась: дивіться відео

В Україні набрали чинності нові норми мовного закону

Всі фільми і серіали, які створили в Україні, повинні демонструвати винятково українською мовою. Нові норми мовного закону набрали чинності вже з 16 липня.

Телеканали не зможуть транслювати фільми російською мовою: дивіться відео

Путін намагається переписати історію

Президент Росії Володимир Путін 12 липня опублікував статтю про нібито "братерство" українців та росіян. Відповідну тезу він намагався розповсюдити і раніше, зокрема на своїй пресконференції наприкінці червня.

Як глава Кремля маніпулює історією: дивіться відео

Масштабні повені у світі

Низка країн Європи потерпає від масштабних повеней, зокрема Німеччина, Бельгія, Люксембург, Нідерланди і Швейцарія. Внаслідок негоди в населених пунктах пошкодились будинки та автомобілі, сотні людей зникли безвісти.

У світі вирує негода: дивіться відео