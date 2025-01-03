В Украине выросло потребление электроэнергии: в чем причина

В Украине 3 января возросло потребление электроэнергии. Это произошло из-за того, что в большинстве регионов Украины снизилась температура воздуха и держится облачная погода.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. В компании отметили, что на энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Почему 3 января выросло потребление электроэнергии

Утром потребление электроэнергии было 9,7% выше, чем за прошедшие сутки. Погодные условия 3 января уменьшили эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

2 января суточный максимум потребления был ниже. Ведь в ряде регионов температура воздуха была высокой.

Кроме этого, энергосистема возобновляется после 13 массированных атак россиян.

В Укрэнерго предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток.