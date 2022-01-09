В Украине за сутки меньше 3 тысяч человек заболели COVID-19
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на 9 января в Украине суточный показатель заболеваемости COVID-19 – 2 810. Среди инфицированных – 163 ребенка и 33 медработника.
Статистика COVID-19
В больницы госпитализировали 840 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 75 пациентов. Выздоровели – 2 818 человек.
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Охват тестирования населения
Спад заболеваемости в стране традиционен во время праздников. Вторые сутки подряд суточный прирост инфицированных около 3 тысяч, тогда как 6 января он был более 6,6 тысячи.
Также лаборатории провели значительно меньше тестов, чем в будни. Так, если того же 6 января было проведено более 70 тысяч диагностик, то вчера – 27 075. В частности:
- методом ПЦР – 12 568,
- методом ИФА – 2 116,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 391.
Общие темпы распространения COVID-19 в стране
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 702 473 случая заболевания коронавирусом.
По состоянию на 9 января выздоровели 3 511 269 человек. Впрочем, к сожалению, 97 239 человек умерли от осложнений COVID-19.
Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост
- Киев – 437;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 45;
- Днепропетровская область – 73;
- Донецкая область – 85;
- Житомирская область – 79;
- Закарпатская область – 45;
- Запорожская область – 16;
- Ивано-Франковская область – 150;
- Киевская область – 193;
- Кировоградская область – 62;
- Луганская область – 13;
- Львовская область – 257;
- Николаевская область – 62;
- Одесская область – 131;
- Полтавская область – 126;
- Ровненская область – 55;
- Сумская область – 117;
- Тернопольская область – 131;
- Харьковская область – 128;
- Херсонская область – 29;
- Хмельницкая область – 75;
- Черкасская область – 78;
- Черновицкая область – 114;
- Черниговская область – 104.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
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