В Украине заблокировали судебную реформу: после голосования за Этический совет вспыхнул скандал

Совет судей Украины 13 сентября не смог избрать 3 своих представителей в Этический совет. В результате после голосования вспыхнул скандал, так как судебная реформа в Украине оказалась под угрозой срыва.

После провального голосования за членов Этического совета от Совета судей Украины в зале суда вспыхнул скандал.

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Скандал после голосования за Этический совет

После неудачного голосования журналистка, член общественного совета добропорядочности Наталья Соколенко и представительница новосозданной депутатской группы "Солидарность" Александра Устинова заблокировали заседание суда. Они призвали судей провести заседание повторно.

Почему вы разрешаете издевательства над судебной системой,

– спросила Соколенко.

Устинова добавила: как после этого можно доверять украинской судебной системе. А судьи уклонялись от ответов и призывали активисток покинуть заседание Совета судей, обещая дать комментарии позже. Впоследствии часть судей просто сбежала с заседания.

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