В ГНСУ сообщили, что учителя, которого пограничники разоблачили в Одесской области, уже задержали. Он оказался местным жителем и ветераном военной разведки.

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Задержанный учитель оказался ветераном военной разведки

Человек работал учителем искусства в детской школе. Он навязывал детям пропагандистские нарративы.

Теперь свои уроки на темы "войну с Россией начала Украина…", "Одесса и Донбасс – территории России", "украинские военные обстреливают гражданское население…" – он, скорее всего, будет проводить за решеткой,
– отметили украинские пограничники.

В Житомирской области разоблачили оборотня в рясе

  • В Житомирской области задержали настоятель церкви УПЦ МП, который был "предан Кремлю душой и телом".
  • Настоятель церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП планировал "промыть мозги" прихожанам российской пропагандой. С этой целью мужчина раздавал им листовки и брошюры соответствующего содержания.
  • После обысков правоохранителей теперь настоятель церкви на пару с "наставником" будет отбывать наказание за предательство украинцев. Ему уже сообщили о подозрении по фактам разжигания национальной и религиозной розни.
  • Добавим, что СБУ задержала "на горячем" агента ФСБ, который устанавливал "GPS-маячок" для наведения российских ракет на объект Укрзализныци. Сотрудники Службы безопасности провели многоэтапную спецоперацию в Хмельницкой области, в результате которой был задержан агент ФСБ.
  • Задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "крымского" управления ФСБ.