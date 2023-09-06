В ГНСУ сообщили, что учителя, которого пограничники разоблачили в Одесской области, уже задержали. Он оказался местным жителем и ветераном военной разведки.

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Задержанный учитель оказался ветераном военной разведки

Человек работал учителем искусства в детской школе. Он навязывал детям пропагандистские нарративы.

Теперь свои уроки на темы "войну с Россией начала Украина…", "Одесса и Донбасс – территории России", "украинские военные обстреливают гражданское население…" – он, скорее всего, будет проводить за решеткой,

– отметили украинские пограничники.

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